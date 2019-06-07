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夏天必備「白色洋裝」穿不好變村姑　學韓星3技巧讓妳渾身仙氣

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說到夏季當然就是各種洋裝，尤其是白色洋裝最有夏日感！不過這種白色洋裝一穿不好就會有土氣感、很像村姑，今天就一起看看韓星們的私服穿搭示範吧！

▲擺脫村姑感洋裝。（圖／美人圈）

Jessica就是有名的白色愛好者，各種淺色系只要簡單的搭配，不僅不出錯、整體穿搭看起來也更有質感！

▲擺脫村姑感洋裝。（圖／美人圈）

雖然這兩款造型是秀場造型，但是以同色系下半身或是較誇張的印花背心去做搭配，將白色洋裝增加造型重點，穿搭技巧還是值得一學！

▲擺脫村姑感洋裝。（圖／美人圈）

泫雅這身絲綢材質的洋裝非常挑人穿，如果沒有泫雅的氣場的話，穿起來會很像阿嬤睡衣！

▲擺脫村姑感洋裝。（圖／美人圈）

另外GD緋聞女友李珠妍也有白色洋裝的look，不同的是李珠妍這款襯衫式的洋裝造型稍微增加一點正式感，看起來也就不村姑，且透過後腰綁帶強調腰線，即使是寬鬆的版型依舊顯瘦。

▲擺脫村姑感洋裝。（圖／美人圈）

＃白洋裝搭配技巧1：上下身同色系

其實剛剛的Jessica跟李珠妍也是以同個方式去搭配，穿白色洋裝時以上下同色的方式去搭配最安全百搭，看看Jennie這身，以髮帶、外套、搭配黑襪，白色洋裝搭配白鞋，色調非常簡單不凌亂，也就顯得整體穿搭更有高級感！

▲擺脫村姑感洋裝。（圖／美人圈）

鄭麗媛則是以包包與鞋子做搭配，其實只要像這樣將上下身單品搭配同色系，就可以完成簡約的質感穿搭了！

▲擺脫村姑感洋裝。（圖／美人圈）

＃白洋裝搭配技巧2：搭配減齡、休閒配件

白洋裝還有一個關鍵，就是搭配的單品一定不能俗氣！像惠利就以很有度假感的藤編帽做搭配，洋溢著海島度假的氛圍。

▲擺脫村姑感洋裝。（圖／美人圈）

庭沼珉則以粉嫩色系的棒球帽做搭配，有注意到嗎？雖然老爹鞋跟洋裝一樣是白色，但是襪子卻跟棒球帽一樣是馬卡龍色系，整體穿搭非常粉嫩、很顯年輕！

▲擺脫村姑感洋裝。（圖／美人圈）

BLACKPINK成員JISSO則是以牛仔外套、後背包做搭配，兩款都是很年輕、隨性的單品，搭配白色洋裝更可以增加休閒感，一點也不土氣！

▲擺脫村姑感洋裝。（圖／美人圈）

＃白洋裝搭配技巧3：異材質拼接

朴信惠最近在IG分享的這個洋裝look簡直不要太好看，不僅是個大V領非常修飾臉型之外，轉過身竟然還是珊瑚橘紅的拼接設計，非常有造型感的洋裝，即使搭配隨性的裸跟鞋也很時尚！

▲擺脫村姑感洋裝。（圖／美人圈）

另外宣美的這身牛仔丹寧拼接洋裝一般人也很好駕馭，短版的牛仔布上身非常修身、也顯腿長，只要搭配同色系鞋款就會很有型！

▲擺脫村姑感洋裝。（圖／美人圈）

文／美人圈　圖／翻攝自IG@jessica.syj、@hyunah_aa、@jupppal、@jennierubyjane、@yoanaloves、@hyeri_0609、@somin_jj、@sooyaaa__、@ssinz7、@miyayeah

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

穿搭, 韓妞, 洋裝, 白色洋裝
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