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別讓幸福溜走了！放開6個「無謂堅持」　愛情自然就會來敲門

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編輯／CC 　圖／劇照

很多時候其實不是沒有對象，只是妳沒有把他放在考慮範圍內，潛意識跟自己說，他不是妳想要的，連接觸都沒有就直接pass，那什麼是想要的呢？可能被陳舊的老觀念綁住，放開那些思想枷鎖，對的人很快就會來到身邊。

▲5個愛情老觀念。（圖／翻攝自pinterest）

▲愛情不是空等就會來。（圖／翻攝《W兩個世界》劇照）

1. 完美符合心中理想型

我們都知道要遇到理想型有多難，而事實擺在眼前，身邊朋友和理想型在一起的機率微乎其微，那麼我們在挑選伴侶時，又為什麼要抓著這個條件不放呢？

有時遇到和你聊得來，品行端正沒什麼惡習的對象，但因為他不符合你的某個理想條件，（例如未滿180公分、很會煮飯、不喝酒等等），就決定放棄這個人，難道自己都不覺得可惜嗎？

條件終究只是條件，怎麼可能每個人都能嫁給宋仲基、嫁給蘇志燮，別再蹉跎光陰了，遇到不錯對象就上吧，相處過後再下判斷也不遲。

▲5個愛情老觀念。（圖／翻攝自pinterest）

▲理想型終究是理想，別被一些死條件綁住了，愛情是活的。（圖／翻攝《她很漂亮》劇照）

2. 薪水不能比妳少

這或許男生比較會在意，女生其實都漸漸跳脫這個枷鎖，不在意自己的職位比男生高、比較會賺錢，女生在意的點多半是男生會不會介意，其實別想那麼多，只要不是天差地遠，兩人能互相鼓勵扶持，那不是更好。

況且，如果你不在意，對方卻介意的要命，那只能說明你們價值觀不同，而非你的想法是錯誤的，別讓這些老觀念，絆住了你找尋愛情的機會。

▲5個愛情老觀念。（圖／翻攝自pinterest）

▲所以說學生時期的戀愛最單純啊，什麼都不用考慮用力愛就好。（圖／翻攝《學校2017》劇照）

3. 戀愛經驗不能比妳多

有些人會在意男方交過太多任女友，畢竟會讓人先入為主認為，他不夠有定性，或是有什麼問題讓他戀情不長久，這情有可原，但不準對方經驗比自己多，這就有些過份，憑什麼對自己寬鬆，對別人卻那麼嚴格呢？

其實戀愛次數多（也不要太多），並不全然是件壞事，或許會給人老手的感覺，但換個角度想，他知道如何與女生相處，清楚怎麼樣和女友溝通，若你因為過去的情史，而錯過對的人，那不是很嘔嗎？至少給自己一次認識對方的機會。

4. 第一印象最重要？

的確，我們從小就被教育，給人第一印象很重要，但有多重要呢？你和他是準備簽兩三千萬大合約，還是見完這次就決定過一生一世？就算是簽合約，都還有轉圜餘地，更何況你們只是第一次見，別搞得這麼緊繃。

他或許是一時緊張，而出了點錯，來不及展現優點，就被你判了死刑，籃球比賽都要5犯才畢業，別這麼快把人踢出局。

5. 男友就是未來老公

的確有人以結婚為前提交往，不想浪費時間在不對的人身上，但緣分本來就不容人操控，更何況你怎麼能預想到之後的事，現在不對的人難道未來不會變嗎？同理，現在看著適合的人，誰知道他未來依舊適合你呢？

並不是對未來完全不做他想，但不需要想到那麼久之後的事，你只要問自己，現在和這個人在一起開心嗎？那麼想一直在一起嗎？這樣就夠了，至於適不適合結婚，讓未來的你們去操心吧！

▲愛情 。（圖／翻攝自她的私生活、經常吃飯的漂亮姐姐劇照）

▲雖然男友不一定適合當老公，但你可以試著調教他。（圖／翻攝《她的私生活》劇照）

6. 年紀一定要比自己大or小

小鮮肉有鮮肉的好，大叔也有大叔的魅力，何不順其自然，讓緣分給你驚喜呢？有些人會覺得，和比自己小的男生交往有壓力，連小幾個月都不行，那這倒不是對方的問題，而是你自己在製造心理壓力。

放寬心，一切的一切都要試過才知道，別一下就否定，扼殺剛要萌芽的愛情，你可以不主動接近，但不要拒絕靠近你的人。

▲5個愛情老觀念。（圖／翻攝自pinterest）

▲現在很多小鮮肉都想追姐姐，所以給自己一次機會吧。（圖／翻攝《經常請吃飯的漂亮姐姐》劇照）

關鍵字：

愛情, 對象, 單身
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