fb ig video ETtoday search mobile

甩開脫妝、爆油！蘭蔻零粉感「粉底棒」滑順好推　隨身攜帶超方便

> >

▲蘭蔻零粉感粉底棒。（圖／品牌提供）
▲蘭蔻口碑超好的零粉感超持久系列推出全新型態粉底棒。（圖／品牌提供）

記者張毓容／台北報導

炎熱的夏天即將來臨，女生最怕的脫妝、爆油惡夢又要開始了，你準備好面對這場夏日底妝持久戰了嗎？擁有超多口碑好評的蘭蔻零粉感超持久粉底液，以優異的持久效果、良好遮瑕卻輕薄零粉感等完美妝感，甚至被封為「神級底妝」，而今年夏天，蘭蔻就將這款拿下網路聲量第一的超持久粉底液變成輕巧、方便攜帶的粉底棒，不僅零粉感、超持久，上妝更快速！ 

▲滑順的粉霜質地用手上妝也超好推。

全新「零粉感超持久粉底棒」以革命性配方，打破過去粉底棒總是給人厚重、黏膩的使用感受，塗抹於肌膚瞬間一抹即化為輕盈粉霧質地，猶如奶油般超滑順好推，輕薄又很服貼，讓上了妝依舊能感覺肌膚時時刻刻都在呼吸。

▲蘭蔻零粉感粉底棒。（圖／品牌提供）

▲蘭蔻零粉感粉底棒。（圖／記者張毓容攝）
▲毛孔、泛紅和雀斑，甚至小疤痕都能很好地被修飾。（圖／翻攝自IG@girinbt、記者張毓容攝）

顛覆一般持久粉底「靠粉遮瑕」造成妝感厚重的印象，蘭蔻首創「靠光遮瑕」技術，運用珍珠光感粒子帶來加倍光線折射，改善暗沉不均、提亮膚色，毛孔瞬間神隱零瑕疵。一般的肌膚瑕疵，基本一層就能遮住，甚至連修飾小疤痕都不是問題。

▲蘭蔻零粉感粉底棒。（圖／品牌提供）
▲優異的持妝力但妝感依舊清透。（圖／翻攝IG@manzzi_p、@meung.e）

延續「零粉感超持久系列」的持久妝效，零粉感超持久粉底棒結合「珍珠吸油微粒」可吸收肌膚多餘油脂，猶如「吸油粉底棒」，精準針對出油處吸油，讓毛孔、油光快速神隱，僅需2.8秒就能推開勻粉體，打造T字部位不泛油光、不暗沉、不脫妝的超持久完美底妝。

▲蘭蔻零粉感粉底棒。（圖／記者張毓容攝）

▲蘭蔻零粉感粉底棒。（圖／記者張毓容攝）
▲由右至左依序為#010、#025、#007和#04、#035。（圖／記者張毓容攝）

全新「零粉感超持久底妝棒」台灣共推出5種色選，包含建議作為底妝打底色的3色：#010、#025、#007，與較深色系、也可拿來做修容的2色：#04、#035。凱文老師建議可用較深的色號拿來作修容，輕盈好推勻的質地比起修容粉更不容易失手。另外老師也分享，喜歡水亮光感底妝的人，可用粉底棒與氣墊粉餅混用，易出油的Ｔ字部位、額頭用粉底棒，雙頰拍上氣墊粉餅，就能呈現光澤感，也不怕底妝脫妝變成土石流。

▲蘭蔻零粉感粉底棒。（圖／品牌提供）
▲Giorgio Armani 完美絲絨水慕斯粉餅霜，9g，NT$2,500。

Giorgio Armani 則以獨特「雙重質地轉換科技」，推出 完美絲絨水慕斯粉餅霜，一抹立即化為粉底般滑順好延展，一觸肌膚瞬間轉換為細緻粉體，如粉餅般輕盈清爽不黏膩，且抗油抗汗維持肌膚完美全天不脫妝，打造精緻奶油肌。
 

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

蘭蔻, Lancome, 底妝, 粉底棒, 持久, 控油, 零粉感
fashion.net

熱門文章

張鈞甯戴IWC噴火戰機飛行錶，帥爆！

HOT・Stuff／泰國3泳裝牌款款是戰袍！「百褶泳裙」遮肉神器

愛迪達X《玩具總動員4》帶來巴斯光年UB 19　連超可愛童鞋也有

懂・時尚／Sies Marjan設計師天菜等級！意外走進時尚圈，意外爆紅

不甩大Logo風潮！BAO BAO用鮮豔的三角形過秋冬

宋慧喬擁雙面特質　「美麗不一定優雅，坦承面對自己才能兼具」

香奈兒首爾蓋埃及神廟走秀　9m88集郵林依晨、金高恩喜同框

GUCCI帶米奇闖入羅馬博物館　最童趣的奢華單品強勢登場

一招變美／安溥調整入口順序　「不發胖進食法」超有效

揭開法國女人美肌秘訣！「五水保養法」妳聽過沒？

ET Fashion

推薦閱讀

常說「喔」非常不禮貌！聊天4個討厭語氣一秒惹怒對方　難怪你會被封鎖

別再催他睡覺了！研究：晚睡晚起的人智商較高、思考邏輯超強

台中三井20度恆溫真雪「雪場」6／7開幕　199元就能入場

12星座6月運勢：雙魚、巨蟹月底告白會成功　獅子金錢運大好 說沒事其實超有事！超嘴硬星座TOP 6，你也進榜了？ 剛認識就吐露心事的人，絕對不要深交　「聊天1分鐘」看破對方性格 迪士尼15句經典正能量語錄　「對的那條路，往往是最難走的」 林志玲白紗秀性感曲線、禮服如星空耀眼　IG透喜訊給新娘好建議 防曬乳要擦到「這個量」才夠　最常犯的4個防曬錯誤，你都中了 5個「卸妝錯誤」讓粉刺痘痘冒不停！眼唇分開卸　臉才不會暗沉

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面