Tag酒鬼買起來！南韓推出大人限定「燒酒牙膏」濃到像剛喝完

編輯 ／Ann 圖／翻攝自真露官網、IG@park_bosung、@yoonara_mood

無時無刻都被酒精療癒，是不少酒鬼的夢想，現在美夢成真了，真的讓你連刷牙都有滿口酒氣。南韓知名燒酒品牌「真露」和LG倍麗兒聯手推出「燒酒牙膏」，僅限成人購買，神還原燒酒的外型以及口味，馬上引起熱烈討論，姐妹們手刀搶起來！

大家都知道，燒酒文化在南韓非常普遍，「真露」也是南韓市佔率過半的燒酒品牌，在今年愚人節時曾開玩笑要推出「燒酒牙膏」，沒想到現在真的兌現承諾，和LG倍麗兒聯手找來男神朴敘俊代言，簡直是完成萬千酒鬼的夢想。

「燒酒牙膏」以瓶裝造型設計，搭配上可愛的壓頭，輕輕一按，馬上就能擠出充滿酒味的牙膏。並且真露還在官方FB表示：「這款牙膏採用燒酒瓶的設計，讓您在刷牙時仍能感受到酒桌的迷人香氣， 現在用19禁真露牙膏給酒局畫上清爽的句點吧！ 」

當然也有人討論到，「燒酒牙膏」會不會有酒精含量，或是酒測過不了的疑慮。這一點民眾大可放心，因為「燒酒牙膏」其實並沒有酒精成分，只是使用了竹鹽以及薄荷去模擬燒酒的氣味。然而商品僅限成人購買，也是不希望未成年人過早嘗到酒精的味道，所以愛喝酒卻不想醉的民眾們，這款絕對必買啊。目前已在南韓GS 商店發售，售價約台幣210元，想整人或是自用的朋友們快點衝！

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

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