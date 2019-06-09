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5樣日本創意降溫小物，真該買一台掛脖隨身小冷氣

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編輯／JJ　圖／翻攝自Twitter@reamono1F、IG@smartpnd114、ねとらぼ

溫度節節升高，每年都有新的高溫紀錄被打破，台灣也就算了，就連處於北半球中緯度的日本，也有好幾個城市會出現35度以上的高溫，而為了對抗高溫，最多創意鬼點子的日本人總是能發明出一些新奇玩意，這些消暑降溫小物固然很酷！但是實用性還有待大家幫忙商確一下～

＃頸部空調機

這台頸部空調機外觀上就像一個項圈一樣，不過若是項圈的話也是一條高科技項圈！因為它的概念等同於是把冷氣戴在身上趴趴走，而且是採用USB充電的方式相當方便，涼風能隨時吹拂你的脖子，看起來的確很涼快呢～

▲日本涼感小物。（圖／翻攝自Twitter）

▲日本涼感小物。（圖／翻攝自Twitter）

其實這也有點像是之前南韓曾流行的掛脖風扇之進化版，少了扇葉風更涼了，但外觀上還是一個恥力的考驗。

▲日本涼感小物。（圖／翻攝自Twitter）

＃空調背包

有時候要帶電腦又要帶書或是很多東西，不得已還是得背後背包，但每次背上壓著重重行囊，都會止不住汗水，整個背濕一片，日本就研發出了一款內建小風扇的後背包，體積小不會影響內部空間，涼感面積又大，能夠不斷從底部抽取空氣，吹拂背部，背後背包再也不會感到悶熱～

▲日本涼感小物。（圖／翻攝自Twitter）

＃涼感冰桶

這個樣貌有點詭異的桶子，事實上就是一個保冰桶，將冰塊放入桶中之後，蓋上蓋子，風扇會將冷風吹出，接上的管子可以伸進衣服中，或是對著任何想清涼一下的地方，雖然使用方法有點奇特，但據說是真的有效的喔！

▲日本涼感小物。（圖／翻攝自Twitter）

＃涼感背心

這個涼感背心的概念並不是從材質上下手，而是在背心裡建置了水流循環系統，只要將冰水事先倒入背心，就能有降溫的感覺，對於烈日下的機車族很實用呢。

▲日本涼感小物。（圖／翻攝自Twitter）

＃涼感坐墊

最後一個來介紹涼感降溫坐墊，即使是坐在冷氣房，屁股、大腿附近悶熱流汗，導致褲子也會濕濕的，相信是很多人共同的經驗！這款坐墊同樣也是採用內建風扇，絕對是上班族、開車通勤族的良伴。

▲日本涼感小物。（圖／翻攝自Twitter）

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關鍵字：

夏日, 日本, 消暑, 降溫, 小物
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