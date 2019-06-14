想婚了／準新娘小心6個「妝髮地雷」　記得卸睫毛、瀏海別亂改

▲想要當個最美新娘，有許多眉角要注意。（圖／林志玲FB、Pixabay）

記者曾怡嘉 / 綜合報導



婚禮倒數計時，每個女生都希望在當天擁有最佳狀態，這些美麗除了平常下功夫累積，更有一些地雷不要踩，跟著《ET FASHION》這樣做，當個最美新娘。



睫毛、光療記得更新

如果你習慣做光療指甲，記得1~2天前去更新最保險，化妝師建議在婚宴前把睫毛卸除，一來眼妝比較不受限，二來可以靠一根根假睫毛修飾眼型，請準新娘放寬心，當天的美麗就交給專業化妝師吧！





▲婚禮前用自己慣用的保養品最安全。（圖／翻攝自楊穎微博）

婚前一周別換保養品

婚前別急著換保養品，別人推薦的不一定適合你，建議還是用平常慣用的保養品，以保濕為最高原則，肌膚只要保水度足夠，底妝就能透出光。或許有些新秘會推薦使用安瓶，和你說用了安瓶會更貼妝，或許別人用起來OK，若引起紅腫不適那就麻煩，婚前的肌膚保養，越簡單越好。

飲食切忌重口味

婚禮前一天緊張是必然，記得飲食均衡，避免重口味或是喝酒，否則隔天容易水腫或是臉色差。肌膚黯淡還可靠妝撐場面，若是當天水腫就會很吃虧。

▲建議把頭髮染淺一些，造型會更具層次。（圖／Pixabay）

婚前不要深層護髮

婚秘提醒，婚禮前一天只需把頭髮清潔乾淨，避免深層護髮，秀髮過於柔順反而不利於造型，甚至小黑夾都夾不住。護髮建議婚禮後，剛好能修復婚禮中造型吹整後的秀髮。

瀏海不要亂動

髮型師建議，婚前一周是最好變髮時機，若真的不習慣，仍有幾天可以緩衝，整體而言建議準新娘把頭髮染淺幾度，能幫助造型後的線條漂亮。有瀏海的女生切忌亂動，維持中長度變化度才高，無論是上捲、中分或旁分都OK。

▲別忘了定期去角質，養成光滑肌膚。（圖／翻攝自IG/msideasofficial）

減重別忘了肌亮度

婚禮前除了瘦身，肌膚去角質和緊實霜不可少，做好肌膚保濕，維持緊實度，才能讓你在婚禮當天露得更美。一周使用一次去角質產品，再搭配美白或抗痘的身體保濕乳進行保養，讓肌膚光滑有彈性。

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