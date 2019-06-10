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從常用「標點符號」看出性格！句號很有主見、驚嘆號愛恨分明

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▲性格測驗。（圖／翻攝自dear.me）

編輯／Ping　圖／「Dear me,」facebook 授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權

不知道各位聊天都喜歡用什麼標點符號呢？這次插畫家「Dear me,」帶來一個小測驗，只要從句號、逗號、問號、省略號以及驚嘆號間選出一個最常用的符號，就可以看出性格喔！趕快來測驗看看到底準不準吧～

選好了嗎？

3

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1

選擇A：「。」

習慣用句號的人，性格通常都很有主見，只要下定決心要做的事情，誰都無法阻擋你，且做事非常果斷、不拖泥帶水，不喜歡別人拖拖拉拉。

同樣的在感情上，只要認定對方，就會毫不猶豫的主動出擊與付出，即使最後遍體麟傷也甘願，不過這也成為被別人傷害的弱點。

▲性格測驗。（圖／翻攝自dear.me）

選擇B：「，」

習慣用逗號的人，性格非常冷靜、穩重，人緣也非常好，對人十分和善、樂於幫助。不過其實你沒有大家想像的那麼堅強，主要是因為你過去曾被利用過幾次，所以導致你不太容易向別人敞開心扉。

由於你善良又沉穩的特質，總是能吸引到許多異性的關注，所以在感情方面，默默暗戀你的人不少。

▲性格測驗。（圖／翻攝自dear.me）

選擇C：「？」

習慣用問號的人，同時也是個好奇寶寶，對於許多事情總是會有無限個問號在心中衍生出來，每件事情都要反覆想好幾遍，猶豫不決，如果說選擇困難是種病，那麼你患上這種病的機率非常大。

容易擔心很多的你，在感情方面，即使你對對方有好感，但除非有100%的把握，否則你是不會主動表白的。

▲性格測驗。（圖／翻攝自dear.me）

選擇D：「......」

習慣用省略號的人，性格上非常隨和，會因為大家的意見而犧牲自己的想法，不過這不代表沒主見，你只是不喜歡與別人發生爭執，而且即使被傷害，你寧願原諒別人也不願麻煩，這點就很容易被人利用，而讓自己吃虧。

面對感情，不太會拒絕別人的你，容易會因為自己模糊的答案而造成別人的誤會，引來一堆不必要的麻煩與爛桃花。

▲性格測驗。（圖／翻攝自dear.me）

選擇E：「！」

習慣用驚嘆號，性格上是個愛恨分明且衝動的人，認為兩者之間沒有曖昧或模糊地帶，一旦愛了就會用盡全力去爭取、付出，一旦選擇分開就不會再有回頭或同情的念頭。

面對感情也是如此，只要認定了你是唯一，不論發生什麼事情都無法撼動你在他心中的位子。

▲性格測驗。（圖／翻攝自dear.me）

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關鍵字：

測驗, 標點符號, 愛情, 戀愛, 兩性, 個性, 特質, 人格分析, 運勢
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