好享受！夏季6款「療癒系卸妝」，讓洗臉變成一件快樂事

▲Jennie曾公開分享自己最重視的就是清潔和卸妝。（圖／翻攝自IG/jennierubyjane）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

卸妝不再是例行公事，各大品牌紛紛推出療癒系卸妝，為每天的清潔增添許多樂趣。新型態卸妝不僅擁有高比例的天然成分，舒適質地且兼顧高度卸妝力，在臉上按摩同時又有著舒緩植萃香，真是是太享受！

Celvoke 休息肌舒緩卸妝乳，150ml，1,250元。

含天然成分99.8%，利用各種不同的水與複方植物萃取精華調和成的溫和卸妝乳，放鬆的精油香調很加分。

CHANEL 深海精萃卸妝水，150ml，1,550元。

無酒精配方且天然成分高達96%，敏弱肌也適用。徹底卸除唇部、臉部與眼部彩妝，長效及防水配方也可輕鬆去除。

DARPHIN 花梨木按摩潔面膏，40ml，1,700元。

完美結合卸妝、清潔、按摩三大功能，徹底帶走臉上的彩妝、髒汙和老廢角質，療癒香氣讓卸妝過程變得超愉悅。

DECORTE AQ甦活精粹卸粧油，200ml，1,750元。

搭配五種嚴選植物成分，超舒適柔滑觸感，輕鬆卸除彩妝及髒污同時，身心靈達到全方位療癒。

Philosophy 純淨清爽眼唇卸妝液，200ml，900元。

水油的雙層設計，不只能快速卸妝，同時加入矢車菊和洋甘菊成分，幫助舒緩不安膚況。

洗顏專科 超微米極淨卸粧乳，180ml，239元。

乳液質地的柔滑觸感，無酒精、無色素、無香料、無油配方，不須過度搓揉即可輕鬆卸除頑固妝容，連防水睫毛膏也能輕鬆搞定。

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