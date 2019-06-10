Virgil Abloh芝加哥超狂個人展！帶來限定藍色Off-WhiteＸNike、LV橙色系列

編輯／Duke

近期，潮流圈與時尚圈的話題，都圍繞在Off-White主理人Virgil Abloh身上，因為他在芝加哥藝術博物館舉辦的個人藝術展「FIGURES OF SPEECH」，將帶來許多限定版本的商品，其中，包括了全新配色的Off-White X Nike、Supreme Box Logo以及LV（Louis Vuitton）橙色系列，下面一起來看看。

1. Off-White X Nike Air Force 1

該鞋款於發售前，Virgil Abloh便親自贈予網球球后Serena Williams，如今將在芝加哥藝術博物館迎來限量發售，肯定會引起眾多鞋頭們的關注，而這雙鞋採用搶眼的藍色，並搭配銀色Nike Swoosh（勾勾），不過，目前沒有確定的發售消息。

▲全新配色的Off-White X Nike Air Force 1。（圖／翻攝自Sneakernews）

2. Supreme Box Logo T-Shirt

根據IG爆料帳號@supreme_leaks_news的消息，似乎有一件全新配色的Supreme Box Logo T-Shirt會在此展覽推出，並且是由饒舌歌手Chief Keef演繹，而配色所使用的紅、黑、綠3色，也是世界黑人進步協會提倡的顏色，同時也有展出照片T-Shirt。

▲由饒舌歌手Chief Keef演繹。（圖／翻攝自IG@supreme_leaks_news）

▲左邊為照片T-Shirt，右邊為Box Logo T-Shirt。（圖／翻攝自IG@supreme_leaks_news）

3.LV橙色系列Pop-Up Store

由於Virgil Abloh為LV的創意總監，所以現場將帶來LV的Pop-Up Store，並且推出運動鞋款、包款、墨鏡、皮革帽款以及腰帶，而且全部都使用橙色，可說是全場最鮮明的系列。

▲LV帶來完整的橙色系列。（圖／翻攝自IG@supreme_leaks_news）

Virgil Abloh的個人藝術展「FIGURES OF SPEECH」，將在6／10至9／22於芝加哥藝術博物館舉辦，不過，目前只有Supreme Box Logo T-Shirt尚未確定是否發售，而Off-White X Nike Air Force 1與LV橙色系列都會於展覽推出，暑假有計畫去芝加哥的朋友，可以考慮納入行程哦！

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App