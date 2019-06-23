fb ig video ETtoday search mobile

6月美妝新品特搜：香奈兒水唇膏#208超顯白、迪士尼腮紅棒可愛無極限

> >

瀏覽、購賣美妝品是現代女性的生活確幸，這篇就從滿足這樣的慾望開始，一次蒐羅這段期間、讓人生火的美妝新品們，價格細節一一解析、讓女孩看完一篇就一次知道最新的下手目標，只是V編提醒大家，小心看完會有副作用、讓錢包不小心打開太多。女孩們、準備好了嗎？

香奈兒COCO晶亮水唇膏，夏季限定色#208、#212／3g NT$1,280

年初新上市的唇彩系列，水感滋潤膏體，比一般市面上的水亮唇膏色彩粒子濃度高出30%，希望讓任何年齡、妝容技巧初階到高階的女孩都能享受飽和、長效滋潤的妝感，隨著夏季限量彩妝一起推出兩款限定色，以柔和粉色暖意為靈感來源，希望能創造隨興又奢華的度假印象。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

#208 手上試色是一杯溫柔到不行的榛果奶茶，但擦在唇色較深的女孩嘴上會變成比較像蜜桃烏龍的色調。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

#212 試在手上是很誘人的粉土豆沙色，擦在嘴上會更偏玫瑰粉一些，黃皮膚擦超級顯白。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

Cathy Doll迪士尼聯名系列新品（屈臣氏獨家販售）

來自泰國的平價品牌，這幾年不斷推出超可愛的迪士尼聯名，台灣屈臣氏獨家販售，有超可愛的三色唇彩和雙色頰彩棒，重點是商品上的Tsum Tsum玩偶可以拿下當作收藏，是不是又增加想要購買的慾望。

TsumTsum系列夢幻閃耀唇彩定價NT$320

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

TsumTsum系列雙色腮紅棒定價NT$399

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

紀梵希24小時持久禁忌眼唇系列， 7.5ml／NT$1,250（共8色）

擦起來輕盈宛如保濕水感精華，可使唇紋瞬間隱形，但同時兼顧了飽和鮮明的色彩，猶如液態染唇膏，共有胭脂紅、紫紅色、玫瑰豆沙色、勃根地紅、深紫色、正紅色…等八種摩登色選。

紀梵希禁忌眼影霜 10g／NT$1,250（共6色）

細緻乳霜質地富含純淨色彩粒子，接觸肌膚瞬間便會完美服貼在肌膚表面，可單色塗擦、多色疊擦，優秀的防水、防暈染效果，讓漂亮眸色持續24小時不脫色。四種金屬色澤—粉紅石英、華麗金沙、璀璨星辰、閃爍古銅，以及兩款霧感眼彩—粉霧裸調、復古暖棕。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

NYX Professional Makeup 裸漾系列

為了讓整體看起來更輕盈，夏天是時候向無瑕陶瓷美肌說再見，NYX Professional Makeup全新推出的「裸漾底妝」，從妝前保濕、輕粉底到唇頰兩用的清透頰彩棒，打造清新、自然、肌膚彷彿沒上妝的心機水光偽素顏；全系列均含蘆薈及小黃瓜萃取，高保水的配方能幫助肌膚加倍柔嫩，保濕效果長達八小時。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

裸漾光肌蜜 27ml／NT$520元（共12色）

品牌第一款輕薄高含水的底妝，抹在肌膚上有如第二層肌膚，但卻又套上濾鏡般，明亮充滿光澤。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

裸漾妝前凝凍 40g，NT$650元

以水為基底的妝前親膚果凍，Ｑ彈的質地宛如晶瑩剔透的水滴果凍，一抹即化開為水，為肌膚補充滿滿水分，同時還能平滑膚觸及毛孔，讓後續底妝加倍服貼持久。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

裸漾水感噴霧 130ml，NT$420元

多用途的水感噴霧，可當做妝前保養、濕敷保濕、補妝打底，走到哪、水到哪，保濕長達八小時，夏日想鎮定日曬過的肌膚也可以隨時噴，敏感性肌膚也很推薦。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

※編輯：Jasmine.lee |

（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀

週年慶勸敗！GIVENCHY紀梵希「黑色唇膏」&「土色唇膏」試色分享♥

溫柔中又帶有文青氣質！很多都是冷門寶藏色，10支【烤杏仁奶茶色】唇膏出列。

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

香奈兒, CathyDoll, 紀梵希, 唇膏, 眼唇, VogueTaiwan
fashion.net

熱門文章

巴黎男裝周／周湯豪＆比莉拉孔劉玩自拍　坐等LV帥氣男花神降臨

徐若瑄人生第一只勞力士入手　撞錶林俊傑都願意

巴黎男裝周／VALENTINO攜手插畫大師　迷幻配色遨遊奇幻烏托邦

亮･珠寶／連結兩顆心　Chaumet高招設計甜蜜蜜

迪士尼聯名美妝萌度破表！雪寶防曬、愛麗絲刷睫毛

侯佩岑套Max Mara斜肩衣露鎖骨　微性感樂收讚美

HOT・Stuff／FILA「星紗老爹鞋」超夢幻　全台限量100雙

挑戰不化妝30秒出門！精選7款美肌素顏霜

張智霖暖男不做肉麻事　婚姻路努力付出「明天會更好」

3000元以下探索新北歐料理　108餐廳的「Noma流」學生也吃得起

ET Fashion

推薦閱讀

12星座基本宮「認定你」的表現！巨蟹展現柔弱、魔羯付出承諾

奧斯塔羅12星座一周運勢0624-0630　射手脫單成功、天秤小心錢包吃土

最愛吃回頭草的星座Top 3！雙魚只記美好回憶　第一名讓人想不到

搶翻天的5大「奶茶色球鞋」　穿出清新感，情侶選這雙準沒錯 迪士尼首座「漫威樂園」2020年開幕　先衝鋼鐵人、蜘蛛人主題設施玩一波 南韓髮型師拯救扁塌髮4秘訣　只需扁梳與夾子，手殘必學 這6個壞習慣讓腿變粗！走路方式影響超大、連盤腿也中標 Vetements春夏時裝秀選在麥當勞！手持薯條、腳踩人字拖潮味十足 5款年輕女孩適用的眼周保養品！網友狂推「平價版」大眼精粹 SPAO X 蠟筆小新聯名「美妝系列」　野原一家面膜、阿呆美妝蛋都要打包回家

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面