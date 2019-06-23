穆熙妍IG狂曬美照　夏日愛用5款唇彩，大推長輩男友都懂的泰奶色

IG上有粉絲表示想知道我平時愛用的唇膏和眼影，剛好夏天來了，我就來推薦幾款好看的口紅。專櫃和平價牌子都有，但都是我試用過覺得好用的，希望大家會喜歡！

韓國小品牌Mamonde：色號no.23 brick rose，啞光感，蠟筆狀，膏體滑順算蠻好塗，但霧面的壞處就是薄塗沒那麼均勻，還是得多塗幾層。



這款是我很推薦的乾燥玫瑰色（雖然英文名稱是磚紅玫瑰，但我覺得上嘴不帶橘），很顯白，不怎麼挑膚色，可以說是百搭，看起來溫柔又親切，無論穿什麼瞎塗就行了，不需要擔心不搭配衣服，超方便。

Rom&nd：小灰管，也是韓國小牌子，性價比蠻高的。這支色號是all that Jazz，是系列裡比較熱門的顏色，啞光感，不會乾燥脫皮。這個就是比較標準的磚紅色，上嘴和照片一樣，沒有什麼色差，是看起來氣色很好的紅。

Charlotte Tilbury：色號stone rose，質地滑順滋潤，很好塗，像MAC一樣帶點奶油味。這是我很推薦的泰奶色，今年流行的泰式奶茶元素在各種飲料甜點都看的到，但以唇膏來說，常常都會上嘴太橘，我試了幾款，覺得這個顏色最好看，塗起來比口紅膏體看著淺一點，是長輩男友都看得懂的泰奶色，顯得人特別溫良恭儉讓，嘿嘿嘿！





Bbia E-Glips：韓國牌子，絲絨霧面唇釉Velvet Fit Tint，色號02，是這個系列裡色度比較淺的橘紅，可以說是泰奶色進階版。喜歡橘色口紅又怕不適合而浪費錢的仙女們可以放心試試看，因為它價格超親民。這個顏色夏天擦特別好看，顯氣色又有種輕盈感。





又是韓國小品牌Mamonde：色號no.11 velvet rose絲絨玫瑰。這個顏色和第一個比起來比較紅，色度也深一點，帶灰比較少。23號是沒什麼化妝感只覺得氣色好，類似MLBB色，這個11號就適合想要有妝感但又不想花太多時間的人，畫個眼線塗上它就可以出門了。



這次推薦的幾款是比較適合春夏的顏色，和粉底不一樣，我覺得口紅其實價格無所謂，大家追求的就是就好看好用，不脫皮，滑順好塗。這幾款都不怎麼挑膚色，很值得入手，如果大家想看我就再繼續分享，或是想知道什麼其他推薦，也歡迎到我的ig: crystalpancake 留言和我說哦！

※圖片+文字：Vogue 風格達人 - 穆熙妍

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