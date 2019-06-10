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林志玲老公AKIRA從小帥到大　是Ralph Lauren首位亞裔代言人、前女友是日劇女王

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44 歲台灣第一名模林志玲（6日）投下震撼彈，宣佈和小 7 歲的日本「放浪兄弟」成員 AKIRA 登記結婚，消息一出立刻讓網路炸了！在志玲姊姊的聲明中透露，兩人是在 2011 年合作演出舞台劇認識，一直都保持著朋友情誼，在去年底才開始正式交往，並在 6 月 6 日登記結婚。

網友們最好奇的就是新郎 AKIRA 究竟是何方誰神聖，以及他是如何擄獲志玲姐姐的芳心，現在跟著柯夢波丹一起來認識他！

▲林志玲。（圖／翻攝自@CHILING.LIN / RALPH LAUREN、INSTAGRAM）

從小帥到大

今年 37 歲的 AKIRA 從小就長的超帥，光是學生時期的照片就是校草級的人物，完全是母胎美男，身高 184 加上模特兒般的完美比例，也讓他成為不少時尚品牌的寵兒。

▲林志玲。（圖／翻攝自@CHILING.LIN / RALPH LAUREN、INSTAGRAM）

他也是時尚精品「Ralph Lauren」創立以來第一位「亞裔代言人」，甚至還曾登上紐約時裝週「Ralph Lauren 50週年大秀」走秀，完美的身高、挺拔的身材、還有 MAN 味十足的外表，連外國人都被他電慘！

▲林志玲。（圖／翻攝自@CHILING.LIN / RALPH LAUREN、INSTAGRAM）

前女友是長澤雅美

AKIRA 出道以來就是「放浪兄弟」團隊中的顏值擔當，擁有大批女性粉絲，加上他陽剛味十足、個性幽默，不少女明星都為他傾倒，女人緣也超級好。他最為人知的戀情就是和日本女神長澤雅美，和志玲姐姐同樣是氣質婉約又美麗的女性。

AKIRA 過去受訪時曾經說過自己喜歡的女生類型是「長相細緻，有著美麗笑容、內心充滿力量，價值觀和自己符合的女性。」難怪他會愛上林志玲！根本和志玲姐姐一模一樣啊！

▲林志玲。（圖／翻攝自@CHILING.LIN / RALPH LAUREN、INSTAGRAM）

就像AKIRA在結婚聲明中說的：

「在忙碌的工作中，志玲小姐總是把家人和身邊的人放在第一順位，並透過各式活動，對支持她的粉絲們，給予熱情回應。我看著她，每天付出很多的愛與勇氣，那懷抱著強烈責任感和溫暖的個性，深深吸引了我。不論任何時刻，都以笑容接受我、包容我。那份溫柔，更讓我真心渴望，能帶給她最大的幸福。」

在他眼中的志玲姐姐就是那個內心充滿力量、並且給予自己很多力量的女人。

AKIRA 學生時期是足球員，就讀足球名校，高中還曾隨隊到英國參加比賽，可惜一直沒有更突破的表現，畢業後就放棄了足球並開始練舞。 16 歲開始學舞的他，最後因為在日本澀谷的俱樂部跳舞而被發掘， 2006 年加入「放浪兄弟」（EXILE）。今年 37 歲的他，舞齡已經超過 21 年了！看著他認真跳舞的模樣，林志玲怎麼能夠不心動啊～

▲林志玲。（圖／翻攝自@CHILING.LIN / RALPH LAUREN、INSTAGRAM）

「放浪兄弟」大嫂都是女神級

日本一線天團「放浪兄弟」（EXILE）前團長 HIRO 2012 年和「國民女優」上戶彩閃婚也是震驚演藝圈，上戶彩同樣是日本男性心中的女神代表，而另一位成員 TAKAHIRO 則是娶回了同樣是美少女出身的新生代人氣女星武井咲，現在又加上台灣女神林志玲，說他們根本就是女神收割天團一點也不誇張！

▲林志玲。（圖／翻攝自@CHILING.LIN / RALPH LAUREN、INSTAGRAM）

▲林志玲。（圖／翻攝自@CHILING.LIN / RALPH LAUREN、INSTAGRAM）

演技受到肯定的出色演員

長年學舞的 AKIRA 其實演戲的資歷也有 13 年，2012 年更是藉著《麻辣教師 GTO》這部日劇打開知名度。

說到《麻辣教師 GTO》你想到的只有反町隆史嗎？其實 AKIRA 也曾經演過《麻辣教師 GTO》，而且他演的角色正是主角「鬼塚英吉」！有點痞痞、壞壞又充滿正義感的鬼塚，正好符合 AKIRA 的大眾印象，看完這部日劇絕對會再次愛上他！

▲林志玲。（圖／翻攝自@CHILING.LIN / RALPH LAUREN、INSTAGRAM）

在 8 年前和林志玲共同主演舞台劇「赤壁 ~愛~」的畫面，巧的是劇中他們也飾演夫妻，也是因為這齣舞台劇促成兩人認識。

▲林志玲。（圖／翻攝自@CHILING.LIN / RALPH LAUREN、INSTAGRAM）

AKIRA 主演的日本電影《悄悄告訴你》曾在 2009 年於「第 9 屆紐約亞洲影展」及「第 33 屆蒙特婁世界電影節」播映，並榮獲「第 19 屆日本電影影評人大獎」的新人獎，不論演戲、跳舞或唱歌都非常厲害。

▲林志玲。（圖／翻攝自@CHILING.LIN / RALPH LAUREN、INSTAGRAM）

看完這麼迷人的 AKIRA，你是不是也忍不住愛上他了呢？這麼完美的男人，配上最完美的志玲姐姐，這組 CP 真的是只有天上有啊～再一次恭喜他們！！！

文／柯夢波丹　圖／@CHILING.LIN / RALPH LAUREN、INSTAGRAM

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：

柯夢, 林志玲, 結婚, 老公, AKIRA, 放浪兄弟
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