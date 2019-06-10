麥莉半裸大膽宣示「別管我的自由」！慈善聯名帽T網友讚爆

編輯／Ann 圖／翻攝自IG@mileycyrus

美國流行音樂小天后麥莉希拉（Miley Cyrus）一向作風大膽，剛與「雷神弟」連恩漢斯沃（Liam Hemsworth）新婚的她，絲毫不改本色，在近日與 Marc Jacobs合作慈善帽T中，直接印上她半裸的圖樣，更霸氣宣示「別他X管我的自由」，卻意外引來好評。

許多人都在猜想，麥莉希拉（Miley Cyrus）新婚之後是否會收斂一些，不過顯然是沒有，當然這種大膽作風也評價兩極。在最新與Marc Jacobs的聯名衣中，她直接裸露上半身，僅用兩顆葡萄柚遮住重點部位，朝著鏡頭開懷大笑，照片直接被印在粉色帽T上，還註記了「Don't F*ck with my freedom.」（別管我的自由），充分展現個人特色，另外在衣服背後，也有著Miley Cyrus與Marc Jacobs的聯名標誌，引起不少網友討論。

其實這款聯名衣有著特殊由來，收益將會全數捐贈給國際計劃生育聯合會（Planned Parenthood）。這是最近在美國鬧得沸沸揚揚的法案，主旨是禁止女性墮胎。對此不少藝人站出來發聲反對，認為女性應該擁有身體自主權，墮胎是合理的行為。

麥莉希拉（Miley Cyrus）也是其中一位公開發言的明星，在IG也多次力挺駁回法案。也難怪這款Marc Jacobs與麥莉希拉的聯名衣會受到大批網友的支持，相信接下來，「Don't F*ck with my freedom.」（別管我的自由）這句話，會繼續瘋傳下去。

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