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夜貓族作息調不回來？只要做到這幾項生活小事　生理時鐘就能往前3個小時

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編輯／Duke

因為現代科技非常發達，到了晚上有許多娛樂項目可以選擇，所以出現了所謂的「夜貓族」，這些人幾乎每天都很晚睡，導致作息越來越不正常，並且也不容易調回來，但臨床實驗證明，其實只要做到這幾項要求，就能夠讓生理時鐘恢復正常囉！

▲作息。（圖／翻攝自Unsplash）

▲夜貓族都很晚才睡覺。（圖／翻攝自Unsplash）

根據英國廣播公司（BBC）的報導，日前由英國聯合澳洲的研究團隊指出，他們對於「夜貓族」的定義為凌晨2點半就寢，早上10點起床，其中，要想要調回原本的作息，只需要遵守提前吃晚餐、晚上7點以後不進食、下午3點過後不碰咖啡因、下午4點後沒有小睡、提早吃早餐、起床需要充足的陽光等項目，而且只需要花費3周的時間，便能將作息往前調整2至3個小時。

▲作息。（圖／翻攝自Unsplash）

▲提前吃晚餐且晚上7點後不進食。（圖／翻攝自Unsplash）

▲作息。（圖／翻攝自Unsplash）

▲下午3點後不攝取咖啡因。（圖／翻攝自Unsplash）

▲作息。（圖／翻攝自Unsplash）

▲下午的小睡，將會影響晚上的睡眠品質。（圖／翻攝自Unsplash）

另外，研究人員表示「每個人都有自己的生理時鐘，但是其節奏會跟隨太陽的升起與降落，而這就是我們晚上睡覺的原因」，其中，夜貓族持續這樣下去的話，將會讓身體健康出現問題，畢竟，睡眠是修復人體機能的關鍵要素。

▲作息。（圖／翻攝自Unsplash）

▲陽光對人體有很大的幫助。（圖／翻攝自Unsplash）

三周過後，他們成功的讓這些「夜貓族」的生理時鐘，往前調整了快3個小時，同時也讓受測者的壓力與抑鬱程度降低，而且團隊裡的Debra Skene教授也表示「睡眠不足會破壞多個身體的機能，並且會增加罹患心血管疾病、癌症以及糖尿病的風險」，所以各位「夜貓族」一定要多多注意身體健康哦！

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關鍵字：

夜貓族, 生理時鐘, 睡眠, 作息, 臨床實驗, 英國, 心血管疾病, 糖尿病, 癌症
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