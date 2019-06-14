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超級限定單品！Tom Sachs X Off-White手繪塗鴉T　只有這裡買得到

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編輯／Duke

目前已經登場的「Figures of Speech」個人藝術展，是由Off-White主理人Virgil Abloh所打造，該展覽於日前曝光了Nike、Supreme的聯名，並且連同Off-White X Nike「The Ten」系列的原型鞋款也一併展出，不過，最近又有了新的合作出現，那就是和鬼才藝術家Tom Sachs的聯名限定T-Shirt，下面一起來看看吧！

▲Tom Sachs X Off-White。（圖／翻攝自IG@supreme_leaks_news、MCA Chicago）

▲Virgil Abloh展出所有Off-White X Nike原型鞋款。（圖／翻攝自MCA Chicago）

這件由Tom Sachs設計的T-Shirt，其設計採用手繪塗鴉風格，並且重新定義的Off-White標誌性的箭頭與Logo，據悉該T-Shirt將是展覽限定，將不會在世界各大專賣店上架，有興趣的朋友，可以考慮前往展覽購買。

▲Tom Sachs X Off-White。（圖／翻攝自IG@supreme_leaks_news、MCA Chicago）

▲手繪塗鴉風格的Tom Sachs X Off-White。（圖／翻攝自IG@supreme_leaks_news）

Virgil Abloh的個人展覽「Figures of Speech」，目前已於芝加哥藝術博物館（MGA Chicago）登場，預計展出期間為6／10到9／22，其中，該展覽共分為7個部份，而裡面都是Virgil Abloh過去20年最具代表的設計，並且還有許多限定商品可以購買，像是Off-White X Nike Air Force 1、Tom Sachs X Off-White以及LV（Louis Vuitton）橙色系列等，身在芝加哥的朋友，千萬別錯過此次的機會哦！

▲Tom Sachs X Off-White。（圖／翻攝自IG@supreme_leaks_news、MCA Chicago）

▲為此次展覽設計的聯名Air Force 1。（圖／翻攝自IG@supreme_leaks_news）

▲Tom Sachs X Off-White。（圖／翻攝自IG@supreme_leaks_news、MCA Chicago）

▲不確定發售消息的Supreme Box Logo與照片T-Shirt。（圖／翻攝自IG@supreme_leaks_news）

▲Tom Sachs X Off-White。（圖／翻攝自IG@supreme_leaks_news、MCA Chicago）

▲LV限定橙色系列。（圖／翻攝自IG@supreme_leaks_news）

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關鍵字：

Off-White, VirgilAbloh, Nike, Supreme, TomSachs, 展覽限定, 芝加哥, LV
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