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超簡單！揭開法國女生吃不胖的「終極4招」

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▲▼法國女人吃不胖四招。（圖／翻攝自IG）

▲法國It Girl Jeanne Dama時髦的生活態度讓人嚮往（圖／翻攝自IG/jeannedamas，以下同）

編輯 / Lily

法國女人就好像是美麗代名詞，信手拈來就很時尚，更有著讓人稱羨的吃不胖好身段，怎麼辦到的？為大家揭露她們吃不胖的終極4招。

▲▼法國女人吃不胖四招。（圖／翻攝自IG）

多喝水是必須

法國很多露天咖啡座，可別以為她們都是喝咖啡過生活，對於喝水這件事其實也是非常重視。多喝水能提高新陳代謝，幫助排除體內累積毒素與廢物，能使身體輕盈，肌膚也變好。飯前喝一點水，也有抑制食慾的效果。

▲▼法國女人吃不胖四招。（圖／翻攝自IG）

吃東西細嚼慢嚥

吃一頓法國餐，少說也要花上兩個小時，對於法國人來說，吃飯不僅要吃飽，也要吃巧，和三五好友一起享受美食，更是人生一大享受。
根據研究顯示，將吃東西速度放慢，身體能感受「吃飽」訊息傳遞給大腦，避免飲食過度，有時候吃太快，身體來不及反應飽足感，往往吃完才驚覺吃過多，不僅易胖，也會不舒服。

▲▼法國女人吃不胖四招。（圖／翻攝自IG）

天然食物為大原則

除了去餐廳用餐，法國女生也愛逛市場，採買新鮮的蔬果、鮮魚來做料理，和亞洲人比起，罐頭和加工食品比較少碰。以堅果和粗糧取代麵包，好的油脂和澱粉，幫助維持身形。

▲▼法國女人吃不胖四招。（圖／翻攝自IG）

將運動融入生活

法國女生不會為了運動而運動，反而把散步走路當作日常必須，常在大街上看她們慢慢散步，或是騎腳踏車來代替交通工具。法國的小巷弄也盡是美景，也難怪每個女生都養成散步的好習慣。

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關鍵字：

法國女人, 減重, 運動, 吃不胖
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