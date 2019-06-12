IKEA新款「隱形音響」讓家更乾淨　聲音藏在檯燈跟書架裡

▲IKEA與Sonos合作推出SYMFONISK系列音響。（影／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／阿姆胡特報導

雖然市面上的美型音響與揚聲器裝置多不勝數，但 IKEA 近期與美國音響品牌 Sonos的合作還是備受矚目，因為這款結合家具與音響產品的 SYMFONISK 系列，讓揚聲器在家中「隱形」，結合檯燈的設計，讓你不需要再找出空間來放置更多商品，無論是極簡控或是小空間都很適合。

▲居住空間狹小，如何提升居家品質成為新挑戰。（圖／IKEA提供，以下同）

音樂往往是家中最具心靈需求的元素之一，但局限於家裡的小空間，針對選擇妥協裝置的消費者，IKEA近期發表的 SYMFONISK 系列，或許能引起你的興趣，SYMFONISK 推出 2 款設計，分別有檯燈式音響與書架式音響，雙用的概念解放小空間的聲光。

▲IKEA SYMFONISK系列音響，有檯燈與書架式設計。

美國品牌Sonos在全球無線音響市場佔有一席之地，以音質與設計聞名，本次與 IKEA 的合作，自然也「背書」了 SYMFONISK 系列的產品音質，結合家具的設計，不但讓家中視覺變得更清爽，更不錯的是只需要一個插頭就能解決2種「家電」的供電需求，即使僅是少了一條醜陋的電源線，也會有加分效果（雜亂的電線當然是越少越好！）

▲黑白兩色低調百搭。

檯燈式的概念相當簡單，無論是在客廳邊桌或茶几，或是在臥室床邊的床頭櫃，都不需要再找地方放是另一台音響，而書架式的設計更令人玩味，打橫當壁上床頭櫃，或是隱身在書架內當書擋，各種多樣使用的方式任使用者規劃，隨聲音從周邊家具中慢慢傾瀉，是不是更想待在家裡了呢？

▲使用方法相當多元，端看使用者創意。

SYMFONISK 系列預計將在 2019 年 8 月全球部分地區開賣，台灣上市期間未定。