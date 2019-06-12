好想要！DIOR X KAWS最新「BFF香水瓶」　手提皮繩奢華感滿分

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去年Dior與藝術家Kaws的合作，創造了龐大的討論聲量，而雙方會有這樣的關係，其實都要歸功於Kim Jones，他時常促成潮流與精品的結合，並且也讓Dior X Kaws的聯名於去年引起眾人瘋搶，不過該系列似乎還沒有終結的意思，因為Dior的首席珠寶設計師Yoon，在個人IG上分享了最新的BFF香水瓶。

▲去年造成極大討論聲量的Kaws X Dior玩偶。（圖／翻攝自IG@kaws）

身為Dior的首席珠寶設計師，同時也是Ambush主理人的Yoon，因設計大膽與前衛的風格，才會被Kim Jones邀請進入Dior，而她這次在IG所發佈的照片，是一隻銀色的BFF玩偶造型香水瓶，並且還附上一條皮繩，讓使用者能夠當成各種配件使用，其中這隻BFF的動作，還跟去年巴黎時裝周首次亮相的大型玩偶相同。

▲使用銀色打造高級金屬感的香水瓶。（圖／翻攝自IG@yoon_ambush）

▲巴黎時裝周登場的大型玩偶。（圖／翻攝自IG@dior）

目前尚未有任何相關的發售消息曝光，不過，Yoon也在文章裡寫說：「這個Dior X Kaws香水瓶非常限量，是我在2019 SS系列所做的」，由此可見，這個系列還沒有結束，並且會在近期登場，如果各位朋友上次沒搶到，這次一定要把握！

▲Dior首席珠寶設計師Yoon。（圖／翻攝自IG@yoon_ambush）

另外，藝術家Kaws最近也有和Uniqlo聯名推出「Kaws：Summer」UT系列，而且也在個人IG上表明這是最後一次的合作，所以最近才會有民眾瘋搶的影片傳出，畢竟大家以後再也買不到便宜的Kaws聯名服飾了。

▲Kaws與Uniqlo的最後一次聯名商品。（圖／品牌提供）

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