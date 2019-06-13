大眼仔Darcel Disappoints降落IKEA　巴黎風居家玩心大發

▲IKEA 6月份即將在台推出FÖRNYAD 限量系列，享受法式玩興。（圖／品牌提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

IKEA 近年玩聯名讓旗下商品線很有看頭，6 月份即將在台推出，擁有知名卡通人物大眼仔 Darcel Disappoints 元素的 FÖRNYAD 限量系列，包括文具用品、筆記本、桌燈、設計椅凳、腳踏式垃圾桶、地毯、餐具等共21個品項。把好玩用簡單與巴黎風的藝術式呈現，把家變超級有型只要79元起。

▲FÖRNYAD填充玩具售價199元。

聯名風在各界持續發酵，近年IKEA積極與各界許多藝術家合作，也讓消費者針對自我居家有了更多新選擇，而與時裝界大咖 Sarah Andelman 和紐約人氣平面設計師 Craig Redman三方合作的 FÖRNYAD 限量系列，讓大眼仔角色融入家具中，帶出更清新活潑的生活氛圍。

▲KLIPPAN雙人座沙發布套，售價2,490元。

▲FÖRNYAD掛勾2件裝售價79元。

▲FÖRNYAD LED工作燈附無線充電座，售價2,390元。

卡通人物大眼仔Darcel Disappoints僅由幾個簡單的元素構成，一個雞蛋、一隻眼睛、一個單片眼鏡的組合，帶出奇趣的視覺效果。設計師Craig Redman表示，這個系列的主軸就是要好玩！把Darcel跟搶眼的藍色以及簡單的元素搭配在一起，而彩色印花的靈感來自於他在巴黎最喜歡的公園，提醒與重溫那些的美好時光。

▲還有針對學生族群的可愛文具，單價從290元起跳。

有趣的商品融入家中，有時會有過於強烈的視覺，該系列作品用色大膽，卻有十分百搭的特質，FÖRNYAD掛勾如同小藝術品，掛上衣服就能回歸單純視覺；檯燈兼具LED工作燈和無線充電器的功能，Darcel眼球就在燈罩低調呈現。

此外，身兼colette創意總監的Sarah Andelman，也針對該店每年推出學生返校必備系列的傳統，在此系列推出從筆袋到背包等學生商品，在包包的拉鍊頭就可以看到大眼仔的蹤影，可愛的蛋型跟眼珠造型收納盒，也能完整呈現你的時尚風格。