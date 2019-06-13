早上多睡10分鐘！櫻花妹教你從「2個部位」下手，快速完妝

▲疊擦睫毛、唇色就能快速切換上下班妝容。（圖／翻攝自IG/opera_cosmetics，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

工作佔了人生的三分之一，每日努力奮鬥打拼的女子們，不論是內部會議或是外出奔波拜訪客戶，「精神感」就是OL完美妝容的秘密。「精神感」就是善用清淡色彩打造眼神和唇色，以最自然無害妝容，增添職場好人緣。

不想上班也要打造偽素顏「精神感」

想快速打造立即出門的上班妝，建議用氣墊粉餅打好底妝後，選用一支極自然睫毛膏，刷出根根分明的長睫毛，打造無害的親切眼神。唇妝不妨選擇能顯現好氣色的珊瑚紅或玫瑰色，襯托亮麗好臉色。

準時下班，5分鐘快速切換「約會妝」

下了班約會聚會排滿滿，脫下疲態，轉換輕鬆心境姿態，精緻妝容絕對不能少。，怎麼縮短化妝間裡補妝的時間呢？櫻花妹的秘訣就是「疊擦」，五分鐘讓睫毛飛起來，雙唇亮起來。建議原先自然纖長睫毛上，疊擦捲翹型睫毛膏，將睫毛瞬間拉提飛天，洗褪整日疲備，讓雙眼炯炯有神，雙唇則是疊上深一度的玫紅，瞬間激增女人味。

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▲dejavu 凝睫捲翹進化睫毛膏，420元。

▲OPERA 渲漾水色唇膏，#05，360元。

▲innisfree 超服貼絲絨唇膏，#02醇熟珊瑚，470元。

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