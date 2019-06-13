fb ig video ETtoday search mobile

早上多睡10分鐘！櫻花妹教你從「2個部位」下手，快速完妝

> >

▲▼多睡10分鐘快速變妝髮。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲疊擦睫毛、唇色就能快速切換上下班妝容。（圖／翻攝自IG/opera_cosmetics，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

工作佔了人生的三分之一，每日努力奮鬥打拼的女子們，不論是內部會議或是外出奔波拜訪客戶，「精神感」就是OL完美妝容的秘密。「精神感」就是善用清淡色彩打造眼神和唇色，以最自然無害妝容，增添職場好人緣。

▲▼多睡10分鐘快速變妝髮。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

不想上班也要打造偽素顏「精神感」

想快速打造立即出門的上班妝，建議用氣墊粉餅打好底妝後，選用一支極自然睫毛膏，刷出根根分明的長睫毛，打造無害的親切眼神。唇妝不妨選擇能顯現好氣色的珊瑚紅或玫瑰色，襯托亮麗好臉色。

▲▼多睡10分鐘快速變妝髮。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

準時下班，5分鐘快速切換「約會妝」

下了班約會聚會排滿滿，脫下疲態，轉換輕鬆心境姿態，精緻妝容絕對不能少。，怎麼縮短化妝間裡補妝的時間呢？櫻花妹的秘訣就是「疊擦」，五分鐘讓睫毛飛起來，雙唇亮起來。建議原先自然纖長睫毛上，疊擦捲翹型睫毛膏，將睫毛瞬間拉提飛天，洗褪整日疲備，讓雙眼炯炯有神，雙唇則是疊上深一度的玫紅，瞬間激增女人味。

▲▼多睡10分鐘快速變妝髮。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲KISSME 花漾美姬細睫控360°零死角睫毛膏，399元。

▲▼多睡10分鐘快速變妝髮。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲dejavu 凝睫捲翹進化睫毛膏，420元。

▲▼多睡10分鐘快速變妝髮。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲OPERA 渲漾水色唇膏，#05，360元。

▲▼多睡10分鐘快速變妝髮。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲innisfree 超服貼絲絨唇膏，#02醇熟珊瑚，470元。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

日本女生, 睫毛, 唇彩, 快速變身, 彩妝秘訣, OL
fashion.net

熱門文章

放洋名模／邱馨慧游泳選手轉行　集滿4大時裝周第一人

懂・時尚／早春是戰場！MOSCHINO鬼超多　Chloe首度出國辦秀

林志玲10句愛情語錄：遇見心動的人一定要爭取，別留下遺憾

這樣做最省錢！髮型師沒教你的「5個」染護小技巧

LIFE・經典／義大利式的藝術生活　SWATCH總監起床第1件事「很浪漫」

亮･珠寶／梵克雅寶聯手日本漆藝大師　蝴蝶胸針上說故事

VANS《哈利波特》系列開賣！「死神的聖物」外套超帥、2款隱藏鞋曝光

張鈞甯戴IWC噴火戰機飛行錶，帥爆！

HOT・Stuff／泰國3泳裝牌款款是戰袍！「百褶泳裙」遮肉神器

愛迪達X《玩具總動員4》帶來巴斯光年UB 19　連超可愛童鞋也有

ET Fashion

推薦閱讀

超色星座TOP 5：金牛手牽女友眼盯妹、獅子隨時放膽看

2019下半年「運勢大逆轉」的星座TOP 6　天蠍、牡羊、魔羯翻身變溫拿

搶！LULU GUINNESS攜手7-11　萬元精品499元能入手還附防層袋

影／史上笑點最低星座Top 4 ！雙子腦洞超大、巨蟹隨時都在「哈哈哈」 增高10公分不是夢！Ambush「日式木屐」比老爹鞋還大雙 早上多睡10分鐘！櫻花妹教你從「2個部位」下手，快速完妝 韓劇女神劉寅娜完美身材不忌口！全靠早餐吃蘋果、敷面膜配深蹲 3星座吵架「講理講不通」　撒嬌、乖乖被罵比較有效 最專情也最絕情的星座　野花再香都跟他們無關，分手也絕不回頭 選擇障礙、情緒暴走！測妳讓情人、朋友受不了的「個性死角」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面