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9小時才做出一雙鞋！DIOR爆款藏起腳跟　踩出的每步都好美

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▲DIOR J’adior高跟鞋新推出包腳跟的款式，每雙鞋需耗時9小時才完成。（影／品牌提供）

記者林明瑋 / 台北報導

一雙美麗的高跟鞋，帶妳去美麗的地方，也許這只是把買鞋這件事美化了，但我們還是心甘情願地深信不疑。DIOR極受歡迎的J’adior高跟鞋，早秋首度推出不露腳跟的款式，每一雙需耗費9小時才能製作完成，一步步都是細膩做工。

露出腳跟的鞋，帶有一絲性感，不露跟，正式一點也帥氣一些，不少品牌都會讓某些鞋款同時有這兩種選擇，迷倒更多女人。

▲DIOR J’adior高跟鞋。（圖／品牌提供）

▲DIOR J’adior高跟鞋。（圖／品牌提供）

▲DIOR J’adior高跟鞋不露腳跟，顯得帥氣俐落，37,000元，平底款32,000元。（圖／品牌提供，以下同）

DIOR的J’adior高跟鞋是創意總監Maria Grazia Chiuri一上任就打出的好成績，藏了許多創辦人Christian Dior的密語，例如蝴蝶結緞帶裝飾，取自他過去在晚禮服上加的蝴蝶結，鞋子則鑲著他認為象徵幸運的星星。

▲DIOR J’adior高跟鞋。（圖／品牌提供）

▲DIOR J’adior高跟鞋。（圖／品牌提供）

▲DIOR J’adior高跟鞋。（圖／品牌提供）

▲DIOR J’adior高跟鞋。（圖／品牌提供）

▲Angelababy搶先穿的千鳥紋高跟鞋32,000元、平底鞋28,000元、立體花卉款45,000元、緞帶鏤空款32,000元。

J’adior鞋自2017年春夏推出便成爆款，黑、白、裸、紅色都很經典，每一季也會依著服裝主題變化，2019早秋有千鳥格紋和小羊皮立體花卉刺繡設計，而包起腳跟的標語緞帶款，拿掉了側邊的蝴蝶結，鞋身以超過23萬道刺繡點製成的整塊黑色科技布料打造，看完製作過程的影片，就能了解為什麼一雙鞋會有這麼大的魅力。

▲DIOR J’adior高跟鞋。（圖／品牌提供）

▲DIOR J’adior高跟鞋。（圖／品牌提供）

▲DIOR J’adior高跟鞋。（圖／品牌提供）

▲DIOR J’adior高跟鞋。（圖／品牌提供）

▲DIOR J’adior高跟鞋。（圖／品牌提供）

▲J’adior高跟鞋的製作過程展現工藝。

要不要露出腳跟，除了個人喜好，也可以看場合或者搭配的服裝挑選，即便是一樣的款式，如此些微的不同也會造就出不同性格。除了DIOR的J’adior，Salvatore Ferragamo、JIMMY CHOO、MANOLO BLAHNIK等也有同款式、只在鞋跟處變化的設計，喜歡哪一雙？讓它帶著妳踩出最美的步伐、走向更美的地方吧！

▲高跟鞋。（圖／翻攝Manolo Blahnik、Jimmy Choo、Ferragamo官網、IG）

▲高跟鞋。（圖／翻攝Manolo Blahnik、Jimmy Choo、Ferragamo官網、IG）

▲高跟鞋。（圖／翻攝Manolo Blahnik、Jimmy Choo、Ferragamo官網、IG）

▲MANOLO BLAHNIK（上起）、JIMMY CHOO、Ferragamo皆有同款鞋在腳跟變化的設計。（圖／翻攝各品牌官網、IG）

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關鍵字：

DIOR, J’adior
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