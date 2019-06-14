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「居家煥膚」消滅粉刺　皮膚科醫師提醒4大NG問題，千萬別「酸過頭」

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▲居家煥膚4大NG問題要小心。（圖／品牌提供）
▲正確使用酸類保養品，才能有效達到煥膚美肌的功效。(圖／翻攝IG@waso_official)

記者張毓容／台北報導

台灣氣候悶熱潮濕，許多人都深受粉刺、出油和痘痘的困擾，隨著酸類保養品的普及，現在也越來越多人開始使用各種濃度的酸類在家進行煥膚保養，但你知道居家煥膚該注意哪些地方嗎？皮膚科醫師蔡依倫指出，一般民眾在家煥膚最常見的4個錯誤，可能還沒讓肌膚變美，就先造成肌膚傷害了！快來看看下面這4個煥膚NG問題，你中了幾個？

1.卸妝清潔不徹底
皮膚科醫生蔡依倫建議，使用酸類煥膚保養前，一定要先做好卸妝洗臉，如果沒有做好完整清潔，可能會使後續酸性產品生化學變化。2.選錯產品酸過頭
居家煥膚常出現的問題就是使用酸類保養品時濃度選擇沒拿捏好，造成肌膚不適，而除了注意濃度，每種酸類特性也不太一樣，因此酸類的選擇也很重要。

蔡醫師解釋，大部分的果酸篇親水性，而杏仁酸則具有較好的親脂性，加上分子較大，容易吸附在角質層作用，不會快速滲入肌膚造成刺激，兼具有效煥膚和溫和不刺激兩大特性，因此目前的居家煥膚保養品多以杏仁酸為主，又因為居家煥膚保養皆採用濃度較低的酸類，建議可選擇以杏仁酸為基底並搭配其他酸類的複合酸煥膚精華，結合兩種酸類優點，可讓煥膚更事半功倍。

▲居家煥膚4大NG問題要小心。（圖／品牌提供）
▲醫師提醒，煥膚後要注意做好保濕補水。 (圖／翻攝IG@waso_official)

3.煥膚後續保養未留心
使用酸類煥膚後常見乾燥、脫屑、泛紅和敏感等肌膚問題，不想讓煥膚的美肌功效打折扣，蔡醫師提醒，煥膚後的保濕很重要，建議在酸後保養時，選擇酸後適用面膜，在短時間內加速肌膚吸收維他命A、B、E等成分，更快提供酸後肌膚所需要的修護養分。


4.長效活化沒落實
還有些人是對於煥膚的觀念不對，總是等到臉上粉刺問題嚴重時，才使用酸類，用了一兩次問題改善後就停止不用了，這樣無法讓煥膚效果持續。


使用濃度較高的酸類保養品的話，蔡醫師建議，依照膚質區分的使用頻率應為：油性肌可連續用2天休息一天（做2休1），一般性肌膚2天用一次（做1休1），敏弱肌則建議3~4天使用一次即可（做1休2），但醫師也提醒，除了看膚質，還要依照當下個人膚況調整酸類煥膚的使用頻率。


蔡醫師最後也提醒，使用酸類保養品煥膚後，一定要做好肌膚保濕護理，除了盡量選擇較溫和的保濕產品，現在也有品牌推出專為煥膚後保養所設計的保濕修護面膜，做好酸後保濕，才能讓煥膚美肌效果更加乘。

▲居家煥膚4大NG問題要小心。（圖／品牌提供）
▲寵愛之名 維E抗皺保濕面膜，4片，NT$398。（圖／品牌提供）
專為酸類煥膚後肌膚和敏感肌所設計的面膜，特別加強補水及肌膚所需營養，並添加雪絨花葉提取物，有效舒緩、鎮靜肌膚，強化肌膚防禦力，一次解決乾燥、脫屑、泛紅和敏感等四大肌膚問題。

▲居家煥膚4大NG問題要小心。（圖／品牌提供）
▲Glamglow 長效補水發光凝霜，50ml，NT$2,000。（圖／品牌提供）

創新三重玻尿酸鎖水科技，隨時補水鎖水不間斷，提供瞬效滲透肌底並長達72小時不間斷的高效保濕，獨家水凝霜質地，在肌膚上化成保濕微珠，滲入肌膚，讓肌膚水潤透亮。

▲居家煥膚4大NG問題要小心。（圖／品牌提供）

▲東森自然美 NB-1標靶水光百萃修護凝凍，25g x 2，NT$2,300。（圖／品牌提供）
添加植物修護因子、有機蘆薈精華等保濕舒敏成分，清爽凝凍質地可直達基底，深層修護，有效安撫，調理肌膚維持代謝平衡狀態，能立即補水、舒緩肌膚。
 

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關鍵字：

煥膚, 保養, 皮膚科, 醫師, 粉刺, 痘痘, 保濕
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