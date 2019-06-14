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偷吃高危險星座TOP3　水瓶外遇合理化，第１名讓人猜不著

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▲▼偷吃高危險星座top3，第一名你猜不到 。（圖／Pixabay）

▲總有些人抓不準朋友和情人的界線。（圖／Pixabay，以下同）

編輯 / Amber

最近大家都在討論「偷吃」這件事，結論就是元配往往是敗在新鮮感，絕非外貌。身邊的男性友人也坦白直言，再美的女生也會有看膩的一天，已經握在手上的往往不太珍惜。聽到這邊請冷靜，先別急著查另一半，會偷吃其實有跡可循，以下這3個星座是最高危險群。

▲▼偷吃高危險星座top3，第一名你猜不到 。（圖／Pixabay）

▲當水瓶座想偷吃時，往往抓不著。

第3名 水瓶座

思考總是異於凡人的他，總喜歡把移情別戀合理化，認為自己在錯的時間遇上對的人，當水瓶座的另一半要和他鬥智，因為他們只要一偷吃就會藏好藏滿，不太容易會被你發現。

▲▼偷吃高危險星座top3，第一名你猜不到 。（圖／Pixabay）

▲雙子貪圖新鮮，第三者通常來得快也去得快。

第2名 雙子座

對任何事情都好奇，對待新鮮事物總是難以抗拒，同理對待情人也是一樣。若你不能給他太多火花，他便會去尋找更有趣的另一半，通常他們搞不清朋友和情人之間的界線，感情世界容易搞得一團亂。

▲▼偷吃高危險星座top3，第一名你猜不到 。（圖／Pixabay）

▲要變心的天蠍超自我，另一半容易被傷得很重。

第1名 天蠍座

天蠍座敢愛敢恨，只要一有偷吃念頭，就會開始謀畫離開元配，通常第三者被扶正的機率相當高。妙的是天蠍本身討厭被人背叛且生性多疑，但自己可以、別人卻不行，要變心時相當的決絕。

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關鍵字：

星座, 偷吃, 排行榜, 愛情, 婚姻
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