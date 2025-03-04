你熬的不只是夜！熬夜對健康的「5個危害」真要命

記者曾怡嘉／台北報導 圖／Unsplash

現代人習慣晚睡，或許你不菸也不酒，但是熬夜對健康的影響遠遠超出一般人的想像，不僅會讓人感到疲勞，長期下來更可能對身體造成嚴重損害，也為未來埋下健康隱憂。

#免疫力下降，易生病

睡眠是人體修復細胞、強化免疫系統的重要時間。熬夜會影響免疫細胞的運作，使身體對抗病毒和細菌的能力下降。長期熬夜的人更容易感冒、喉嚨發炎，甚至增加感染疾病的風險，例如腸胃不適或皮膚過敏。

#影響大腦功能，記憶力下降

熬夜會導致大腦長時間處於疲勞狀態，影響思考能力、專注力和記憶力。研究顯示，睡眠不足會削弱腦內海馬迴的功能，這是負責記憶儲存的重要部位。學生或上班族如果經常熬夜，學習和工作效率會大幅下降，甚至容易出錯。

#增加心血管疾病風險

熬夜會干擾身體的生理時鐘，使交感神經長時間處於興奮狀態，導致血壓升高、心跳加快，甚至影響膽固醇和血糖的代謝。長期下來，容易引發高血壓、動脈硬化，甚至增加心臟病和中風的風險。

#內分泌失調，加速衰老

睡眠對內分泌系統的平衡至關重要，尤其是夜間是人體分泌生長激素的高峰期。如果經常熬夜，會導致內分泌失調，影響代謝和荷爾蒙分泌，使人容易發胖、痘痘頻發，甚至加速皮膚老化，導致膚色暗沉、皺紋增多。

#影響情緒，易焦慮抑鬱

長期熬夜會影響大腦中調節情緒的神經傳導物質，如血清素和多巴胺的分泌，使人變得易怒、焦慮、甚至抑鬱。此外，熬夜後精神無法恢復，會讓人更容易產生負面情緒，導致惡性循環。