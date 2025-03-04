fb ig video ETtoday search mobile

你熬的不只是夜！熬夜對健康的「5個危害」真要命

>

▲▼熬夜對健康的「5個危害」真要命 。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導　圖／Unsplash

現代人習慣晚睡，或許你不菸也不酒，但是熬夜對健康的影響遠遠超出一般人的想像，不僅會讓人感到疲勞，長期下來更可能對身體造成嚴重損害，也為未來埋下健康隱憂。

#免疫力下降，易生病

睡眠是人體修復細胞、強化免疫系統的重要時間。熬夜會影響免疫細胞的運作，使身體對抗病毒和細菌的能力下降。長期熬夜的人更容易感冒、喉嚨發炎，甚至增加感染疾病的風險，例如腸胃不適或皮膚過敏。

▲▼熬夜對健康的「5個危害」真要命 。（圖／Unsplash）

#影響大腦功能，記憶力下降

熬夜會導致大腦長時間處於疲勞狀態，影響思考能力、專注力和記憶力。研究顯示，睡眠不足會削弱腦內海馬迴的功能，這是負責記憶儲存的重要部位。學生或上班族如果經常熬夜，學習和工作效率會大幅下降，甚至容易出錯。

#增加心血管疾病風險

熬夜會干擾身體的生理時鐘，使交感神經長時間處於興奮狀態，導致血壓升高、心跳加快，甚至影響膽固醇和血糖的代謝。長期下來，容易引發高血壓、動脈硬化，甚至增加心臟病和中風的風險。

▲▼熬夜對健康的「5個危害」真要命 。（圖／Unsplash）

#內分泌失調，加速衰老

睡眠對內分泌系統的平衡至關重要，尤其是夜間是人體分泌生長激素的高峰期。如果經常熬夜，會導致內分泌失調，影響代謝和荷爾蒙分泌，使人容易發胖、痘痘頻發，甚至加速皮膚老化，導致膚色暗沉、皺紋增多。

#影響情緒，易焦慮抑鬱

長期熬夜會影響大腦中調節情緒的神經傳導物質，如血清素和多巴胺的分泌，使人變得易怒、焦慮、甚至抑鬱。此外，熬夜後精神無法恢復，會讓人更容易產生負面情緒，導致惡性循環。

關鍵字：

健康, 熬夜, 免疫力, 大腦功能, 情緒

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

光熙喝茫臉紅　突脫口「因為是矽膠」XD

熱門文章

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

ET Fashion

推薦閱讀

Lisa跑趴造型竟像昆蟲　網友嘆「該換髮型師了」

Lisa跑趴造型竟像昆蟲　網友嘆「該換髮型師了」

60歲李若彤頭髮又黑又濃　「獨家養髮食譜」一次教會你

60歲李若彤頭髮又黑又濃　「獨家養髮食譜」一次教會你

抗壓性極強的三大星座！TOP 1把吃苦當吃補　耐心毅力超乎常人

抗壓性極強的三大星座！TOP 1把吃苦當吃補　耐心毅力超乎常人

安格斯12星座一周運勢3／3-3／9　金牛情緒易爆發、射手可能舊愛回歸 IU白背心配珠寶美翻　驚喜合體「臉蛋天才」車銀優 趙露思、虞書欣如何維持「幼態臉」？緊緻輪廓線、蘋果肌靠6招保養法 奧斯卡紅毯／Lisa穿西裝致敬007網友不買單　楊紫瓊藍禮服巧搭珠寶更精緻 最喜歡獨處星座TOP 3！第一名覺得社交能量耗盡　一個人才是充飽電 大秀直播 ／ Jisoo帶「灰塵」飛巴黎　3／4晚上和珉奎一起看DIOR最新女裝 米蘭時裝周／《墨雨雲間》王星越帥氣看秀！GA礦物色調回歸本源優雅

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面