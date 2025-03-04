別讓防曬白做工！皮膚科醫師教你防曬前中後「這樣做」

▲防曬看似簡單其實大有學問。（圖／品牌提供、Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

紫外線無所不在，一年四季都該防曬，挑選了適合自己的產品以後，皮膚科醫師曾德朋提醒大家在防曬前、中、後三階段更要注意正確使用方式，才能有效防曬。

▲專業皮膚科醫師曾德朋。

#防曬前：保養要簡化

肌膚生理時鐘（白天機能運作&夜晚修復）日夜各不同，所以肌膚保養要「因時而異」，白天出門前的保養要減少步驟，保養品項使用單純，做好清潔、保濕、防曬即足夠。使用太多保養品質地容易相互影響，不僅造成肌膚負擔，也會影響到防曬效能，步驟越單純越好

#防曬中：補防曬乾濕有別

補防曬前很多人會忽略徹底清潔殘留汗水，曾醫師表示，補防曬前若發現在臉上肌膚有汗水應該要用「濕紙巾」擦拭清潔乾淨後再補防曬品，因為汗水內含有阿摩尼亞等分泌物是黴菌及有害微生物維生來源，如未先擦拭清潔乾淨再擦防曬，會把汗水悶住在肌膚內造成汗斑或毛囊炎等問題

#防曬後：防曬不過夜

多功能防曬產品如果帶潤色、粉底或防水功能，每天都需要透過卸妝方式清洗卸除乾淨，避免成份殘留造成肌膚下一個敏感來源。

▲適樂膚 全效清爽修護防曬乳SPF50 PA++++，52ml，629元。

含高效三重神經醯胺強化肌膚屏障；親膚玻尿酸有效鎖水補水；高濃度菸鹼醯胺舒緩敏感泛紅，一瓶做足防曬所有期待，是一款相當推薦的養膚型防曬。

▲KOSE 雪肌精漾活低敏UV全效防禦乳（航海王喬巴限定版），680元。

無添加紫外線吸收劑、酒精、PARABEN類防腐劑等，大大降低刺激性，不論是敏感肌還是醫美術後特殊時期，都能安心溫和的保護肌膚。