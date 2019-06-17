最會「利用信任感騙人」的3個星座！嚴謹的摩羯竟是天生好手

編輯／Molly 圖／翻攝Pixabay

「誠實是種美德」，從小我們就被教導誠實的重要性，但生活中還是免不了充斥著謊言，不論是無關緊要的藉口小謊或是善意的謊言，你我一定都遇過，而12星座中，有些星座就很擅長利用別人的信任感，你越相信他，他就越會欺騙你，像是腳踏實地、嚴謹又沉穩的摩羯座，真說起謊來，可是會讓人防不勝防啊！

水瓶座

心思活躍難以猜測的水瓶座，在說謊這方面是屬於有恃無恐的類型，當他們發現被人信任的時候，他們就會毫不膽怯地的說謊，因為他們料定了你不會輕易起疑、察覺，會完美地利用你的信任，加上因為水瓶座平時不是會隨意說謊的人，所以當他們偶爾說個小謊，也極具可信度，完全不會讓人懷疑。

對水瓶座來說，謊言對於信任他的人來說更有效果，所以在他們確認對方很相信他之前，他們不會輕易說謊，但一旦知道你很相信他，那他們就很可能會用欺騙來驗證你的信任，但也許他們並非出於惡意，只是當你越相信水瓶座，就越要做好會被他們欺騙的準備。

摩羯座

摩羯座的欺騙是屬於防不勝防的類型，做事有條有理的他們，連騙人都會先做好準備，獲取你的信任、規劃好謊言的架構和細節，因此，當他們在騙人時，常讓人無法察覺他們在說謊。而且只要摩羯願意，他們可以將謊言處理得滴水不漏、騙你一輩子，還讓你永遠都不會發現他們騙了你。

正因為摩羯的心思讓人看不透，所以他們的謊言更讓人無法防備，所以當你越是相信摩羯座，就越容易有被騙的風險。一方面是你的信任讓他們有機可乘，另一方面只能說，他們天生就具備讓人信服的氣場吧。

雙子座

和雙子座相處，偶爾被他們騙是很正常的事情，尤其是越相信他們的人，就容易被騙，因爲你的信任就是他們騙你時的最佳掩護。尤其天生很精明的雙子座，在說話方面也屬於滴水不漏的類型，當他們想欺騙你時，也會先努力取得你的信任，讓他們的謊言變得更有可信度，所以大部分時候，雙子座就算騙了你什麼，你也不會察覺，甚至還會對他們說的話深信不疑。

而且，雙子座是那種「我既然敢騙你，也就沒打算被你拆穿」會做好萬全的準備，好在雙子座的謊言不是會用在損人利己的事情上，很多欺騙都是出於善意或是無關緊要的小謊，雖然利用了你的信任當掩護，卻也不會輕易傷害你。



►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App