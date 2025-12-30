淚溝、法令紋提亮！8款2026開架「平價提亮液」推薦＋用法一次看

fb ig video search mobile ETtoday

文／美人圈

從高光打亮、紫色蜜粉，到最近小紅書、Threads上狂推的「提亮液」，到底提亮液到底是什麼？為什麼比一般打亮還火？原來提亮液利用粉色或藍色調中和蠟黃、提亮暗沉及凹陷，底妝不靠遮瑕也能自帶膨潤濾鏡感，輪廓更平整！這篇帶來最完整提亮液用法、還有8款開架「平價提亮液」推薦，heme、Solone、KATE話題超高的新品提亮液，快一起看看吧！

為什麼要用提亮液？提亮液神在哪？

提亮液到底紅在哪？最大的魅力就在於「底妝後使用」，可以帶來明顯提亮效果！特別是針對亞洲人最常見的蠟黃、暗沉、凹陷等肌膚問題，一般粉色、藍色調的提亮液可以幫助有效中和暗沉、讓整體妝容更明亮。和傳統珠光提亮產品不同，提亮液呈現水感質地，不僅能自然提亮、不顯毛孔，還能在不厚重的情況下修飾膚色不均，打造出柔焦磨皮般的通透感，無論是單擦或混入粉底使用，都能讓底妝瞬間升級，提亮同時抗蠟黃與暗沉，讓肌膚自帶光感濾鏡！

▲提亮液最大的魅力就在於「底妝後使用」。（圖／IG@luna_makeup_official）

提亮液怎麼用？記得「底妝後、定妝前」使用是重點

使用提亮液時，建議底妝後使用，針對局部暗沉處進行「點塗提亮」，像是眼下三角區、鼻樑、兩頰高處或額頭中央，都是非常適合的位置。使用時以少量多次疊擦的方式進行，避免一次使用過量或大面積鋪色，才能保留自然的光感，讓妝感更輕盈不厚重。正確的使用手法能打造像是天生般的透亮光澤感，不僅提亮膚色，還能自然修飾臉部凹陷與疲憊感，後續再搭配定妝，妝容更乾淨透亮。

▲提亮液記得「底妝後、定妝前」使用。（圖／IG@luna_makeup_official）

2026開架平價提亮液推薦：heme 水感提亮液

適合瑕疵類型：蠟黃、暗沉、淚溝／法令紋凹陷

heme最新推出的水感提亮液！主打「色彩校正＋光澤提亮」雙效果，質地水潤好延展，推開後非常輕盈、不易卡粉，添加保濕成分讓妝感保持柔滑不乾燥，粉色、藍色兩款色調校正度明顯，能像套上濾鏡般瞬間平整膚色。01 水藍色可中和蠟黃、提升整體亮度；02 奶粉色則能修飾淚溝及法令紋凹陷，打造粉嫩澎潤感，讓底妝多一層自然光澤。

▲heme 水感提亮液，NT$360。（圖／heme）

開架平價提亮液推薦：Solone 提提亮膚打亮液

適合瑕疵類型：暗沉、凹陷處的自然提亮

Solone這款以「光感澎潤 × 聚焦提亮」為核心，細緻絲滑的質地上臉延展性高、與粉底融合度很好，輕拍就能融入肌膚，形成霧面柔焦妝感。這款打亮液亮度比較自然、不假白，可以呈現像天生皮膚透出的光澤，輪廓更平整。添加保濕成分後續不易乾裂，能讓臉上凹陷處變得更平滑飽滿，對想提升自然立體度的人非常友好。

▲Solone 提提亮膚打亮液，NT$300。（圖／Solone）

2026開架平價提亮液推薦：glow 雙色保濕遮瑕膏

適合瑕疵類型：暗沉、骨相部位、眼下凹陷

glow這款保濕遮瑕膏的雙色設計是亮點！粉色＋白色的搭配相當厲害，可以同時做到澎潤校正與立體提亮，霜狀質地遇到膚溫後會軟化、與底妝完美融合，不會浮粉或顯細紋。調色上相當優秀，粉色負責淡化暗沉、增加澎潤度；白色則能像天生高光般塑造立體骨相，打造立體感超絕。整體偏水潤好推，妝效乾淨帶光澤，非常適合用在眼下三角區及像是鼻樑山根、下巴等骨相部位。

▲glow 雙色保濕遮瑕膏，NT$680。（圖／glow）

2026開架平價提亮液推薦：KATE 凝光校色遮瑕液

適合瑕疵類型：毛孔、暗沉、膚色不均

KATE最新推出的凝光校色遮瑕液採用「美容液凝露」打造高服貼度，塗上後會形成柔滑貼膚塗膜，全天保持遮瑕力與潤澤感。添加玻尿酸、菸鹼醯胺與珍珠蛋白等保濕亮膚成分，提亮後不會因皮脂而暗沉，透明款能在陰影處打造自然光澤，月色珠光粒子細緻、光感乾淨不顯毛孔，還有多款校色遮瑕款式，可以針對黑眼圈或是暗沉做修飾，適合想要提升面中亮度又怕過度反光的人。

▲KATE 凝光校色遮瑕液，NT$420（寶雅獨家販售）。（圖／KATE

2026開架平價提亮液推薦：Judydoll 橘朵 雙拼高光盤

適合瑕疵類型：凹陷、需強烈提亮、面中扁平

橘朵的雙拼高光盤是「霜＋粉」的組合，霜狀質地能用指腹溫度輕鬆融化，上臉後非常扒臉、服貼度高，而且提亮感比較明顯、能瞬間撐起眼下或蘋果肌凹陷。搭配附帶的霧面粉狀高光還可以直接做到定妝，維持提亮度不黏不糊，適合喜歡明顯亮度、想讓輪廓更立體的人。

▲Judydoll 橘朵 雙拼高光盤，NT$425。（圖／Judydoll 橘朵）

2026開架平價提亮液推薦：CEZANNE 透亮遮瑕膏

適合瑕疵類型：暗沉、蠟黃、眼下凹陷

這款話題藍色遮瑕雖然名義上是「遮瑕膏」，但不少用過的網友都說：根本更適合拿來做「局部提亮」！帶有細緻水光感的藍色質地，上在蘋果肌、眼下或嘴角部位，不只能修飾暗沉，還能讓肌膚呈現自然的透亮感，妝感乾淨有光澤，打造出澎潤感的「光澤妝」，尤其眼下提亮效果更是驚人，利用光線反射、在視覺上讓淚溝澎起來！

▲CEZANNE 透亮遮瑕膏，NT$295。（圖／CEZANNE）

2026開架平價提亮液推薦：MAYBELLINE 媚比琳 淚溝無痕遮瑕膏

適合瑕疵類型：淚溝、黑眼圈、眼袋

開架屈臣氏人氣遮瑕王媚比琳「淚溝小熨斗」！熨斗型刷頭設計能完美貼合眼下，平滑撫紋、提亮凹陷。含氨基酸澎潤粉體與保濕成分，能有效防止乾紋卡粉，長時間持妝不暗沉，另外色選相當多、適合亞洲膚色，尤其是調色適合遮眼下暗沉、淚溝，簡單一抹就能讓眼周部位更加平整、明亮。

▲MAYBELLINE 媚比琳 淚溝無痕遮瑕膏，NT$429。（圖／MAYBELLINE 媚比琳）

2026開架平價提亮液推薦：A.M Fairyland 不關燈澎潤提亮液

適合瑕疵類型：暗沉、無光感、淚溝陰影、需要立體度

A.M Fairyland提亮液主打「聚光澎潤光」，液態質地輕薄好推，妝效是自然霧光且不會浮粉。調色力強、上臉立刻明亮有感，加長型刷頭能精準點亮眼下三角、鼻樑、下巴等重點區域。粉、黃、膚、藍四色能依膚況調整：粉色適合白皙冷皮澎潤；黃色能校正泛紅；膚色打造乾淨奶白提亮；最新的藍色則專為亞洲黃皮設計，能強化底妝的乾淨亮度，是想提升立體度的萬用提亮液。

▲A.M Fairyland 不關燈澎潤提亮液，NT$520。（圖／A.M Fairyland）

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

