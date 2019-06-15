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刺青前一定要看！身體各部位疼痛指數公開　肋骨最痛、這個地方毫無感覺

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編輯／Duke

現代觀念思想都很開放，並且民眾也受到明星與嘻哈文化的影響，便會在身體刺上有意義的圖案與文字，但是卻有少數的人害怕刺青時帶來的疼痛，所以就退縮了，所以今天就要帶各位介紹，身體各部位的疼痛指數，好讓大家能有個心理準備喔！

1顆星（像被針扎到）

如果極度害怕疼痛的朋友，推薦各位刺在手臂以及肩膀處，因為感覺就像被針刺到一樣，基本上不太會痛。

▲刺青部位疼痛指數。（圖／翻攝自IG@lok666）

▲刺青部位疼痛指數。（圖／翻攝自IG@xxxibgdrgn、@kingjames、Unsplash）

▲刺手臂外側是最沒有感覺的。（圖／翻攝自Unsplash）

2顆星（跟被貓抓到的感覺相同）

可以忍受一點疼痛的話，可以刺在大腿、手掌、小腿內側以及腳踝上，都是屬於皮層較厚實的部位。

▲刺青部位疼痛指數。（圖／翻攝自IG@xxxibgdrgn、@kingjames、Unsplash）

▲刺青部位疼痛指數。（圖／翻攝自IG@xxxibgdrgn、@kingjames、Unsplash）

▲小腿外側以及大腿屬於皮層較厚的部位。（圖／翻攝自Unsplash）

3顆星（被噴槍噴到的感覺）

建議有刺青經驗的各位去刺，因為首次嘗試的朋友一定會忍受不了，部位為額頭、脖子與手臂內側。

▲刺青部位疼痛指數。（圖／翻攝自IG@xxxibgdrgn、@kingjames、Unsplash）

▲刺青部位疼痛指數。（圖／翻攝自IG@xxxibgdrgn、@kingjames、Unsplash）

▲脖子與手臂內側都是較敏感的部位。（圖／翻攝自IG@xxxibgdrgn、Unsplash）

4顆星（像被用力咬一樣）

胸部、手肘、肚子、膝蓋以及小腿外側，都是需要極大的勇氣才能刺的地方，因為這些部位一但刺下去，會有被大力咬一口的感覺。

▲刺青部位疼痛指數。（圖／翻攝自IG@xxxibgdrgn、@kingjames、Unsplash）

▲刺青部位疼痛指數。（圖／翻攝自IG@xxxibgdrgn、@kingjames、Unsplash）

▲胸部、手肘等部位，刺下去會有被大力咬的感覺。（圖／翻攝自Unsplash）

5顆星（可能會哭出來或失去知覺）

肋骨、腹部以及腳背，都是會讓人疼痛到失去知覺的部位，所以各位在刺青前，一定要三思而後行。

▲刺青部位疼痛指數。（圖／翻攝自IG@xxxibgdrgn、@kingjames、Unsplash）

▲刺青部位疼痛指數。（圖／翻攝自IG@xxxibgdrgn、@kingjames、Unsplash）

▲肋骨與腳背的皮層最薄，所以刺青前一定要三思。（圖／翻攝自IG@kingjames、Unsplash）

看完以上的各部位疼痛指數以後，相信各位應該都有更進一步的了解，畢竟，在決定要刺哪個部位前，事先了解疼痛的程度，會對心理層面有很大的幫助哦！

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關鍵字：

刺青, 疼痛指數, 手臂, 腹部, 肋骨, 大腿, 小腿, 膝蓋, 部位
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