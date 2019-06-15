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一次可以裝10瓶！日本「小型飲料販賣機」放在房間不再被偷喝

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 編輯／Ping　圖／翻攝自thanko.jp

相信有兄弟姊妹的人一定遇過心愛的飲料被偷喝的時候吧！現在起，自己的飲料自己冰。時常推出新奇實用小物、電器的日本THANKO公司來啦，此次將路邊的自動販賣機縮小，推出這款超酷的「小型飲料販賣機」，只要在房間裡擺上這台，絕對能保護好你的飲料。

▲小型販賣機。（圖／翻攝自thanko.jp）

有了這台「小型飲料販賣機」，在家就能享受按下按鈕，飲料掉下來的快感，讓喝飲料變得超有趣，還能跟來家裡玩的朋友們炫耀～而且這台販賣機放在辦公室裡一定也超吸睛，不僅不用離開座位就能喝到自己喜歡的飲料，如果突然想要小酌一下...（喂～）。

▲小型販賣機。（圖／翻攝自thanko.jp）

大家可別小看這台「飲料販賣機」～雖然體積小，但裡面可以裝入10 罐 350ml 的飲品喔！而且最低溫度還能達到 5 度，讓你隨時都能喝到冰冰涼涼的飲料。

裡面一共有5層，放入飲料後關上門，就可以看到側邊有一排按鈕，所以只要按下飲料旁邊對應的按鈕，該層的飲料就會掉到下面的出口嘍～

▲小型販賣機。（圖／翻攝自thanko.jp）

▲小型販賣機。（圖／翻攝自thanko.jp）

以下是官方的示範影片。這款「小型飲料販賣機」在網站上的售價為￥14,800（含稅／約為NT$4,302），喜歡的朋友們可以到官網上查詢購買資訊喔～

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關鍵字：

小物, 自動販賣機, 日本, 電器, 冰箱
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