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嬌小女生必學！在城市也能穿出時髦渡假感　周末這樣出門就對了

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夏天到了，好想放暑假！其實就算有時忙到沒有空放假，趁周末時在穿搭加入一些渡假風格的單品，就能轉換心情，忙裡偷閒給自己一些休閒時光，不過這些單品要怎麼挑，這次歐美人氣網購品牌SHOPBOP就聯手台灣時髦複合式選品店SNOB一起替台灣女生帶來許多夏日單品推薦，通通只要動動手指就能網購到家，超方便！

另外ELLE 穿搭筆記這次還要請Snob主理人Vivienne曹詩薇傳授幾招給台灣嬌小女生的夏日穿搭技巧，還沒想好怎麼穿怎麼買的快點把這篇學起來。

嬌小女生不知如何穿？跟她學就對了！

Snob主理人Vivienne曹詩薇，擁有經營多年選品店經驗，以對台灣女生喜好的了解，聯手歐美人氣購物網SHOPBOP一起替女孩挑選適合的單品，身形嬌小的她也和ELLE 分享她自己日常夏日穿搭的秘訣，就算沒有170公分也能穿出高人一等的時髦氣勢。

今年更將自己在經營複合式選品店觀察到台灣女孩服裝的需求，結合自己風格喜好推出自創品牌Object Of Desire，擅長混搭的她這次就要用SHOPBOP和自創品牌的單品來搭配，給你一些夏日度假靈感。

活潑青春渡假風

不想在只讓家裡的丹寧短裙配白T-SHIRT，利用不對稱的露肩上衣穿出不一樣的風格吧，適當露出肌膚看起來也能讓比例更好，腳下加上一雙透明花朵的露趾涼鞋，輕鬆出門也能充滿夏日活力，而且也能讓自己看起來更年輕。

▲Acle Marita上衣，NT$10,233；Levi's 鈕釦式牛仔迷你裙，NT$2,818；「Read This If You Want to Be Instagram Famous」書，NT$409；Suecomma Bonnie花朵凉鞋，NT$10,941（圖／shopbop.com）

甜美有型渡假風

▲一字領格紋洋裝by Object Of Desire AT SNOB

在繁華的市區只要選擇一件一字領的小洋裝，就能穿出忙裡偷閒的假日渡假風！尤其這樣的膝上長度的洋裝嬌小女生也非常適合，造型簡單，可以把重點放在配件上，像是帶點雕塑感的包包，或是有特殊鞋根設計的涼鞋款式，都能增加質感，並且讓甜美的洋裝造型多一點個人風格。

▲Cult GaiaOlivia 水桶包，Cult Gaia Pietra 高跟凉鞋，NT$NT$13,476（圖／shopbop.com）

慵懶氣質渡假風

▲粉紅襯衫By Object Of Desire AT SNOB

如果想要走氣質路線，可以挑選一些絲質單品，利用oversize的長版襯衫展現慵懶渡假的氣息，在配色上也可以選擇比較繽紛明亮的色調，另外嬌小女生最怕穿上這樣的長裙看起來比例不好，這是用一雙有點高度，細帶設計的涼鞋，就能延伸腿部視覺，看起來更修長。

▲Cinq a Sept Marta半身裙，NT$6,502；Kayu Beatriz手拿包，NT$4,268（圖／shopbop.com）

米色調野餐度假穿搭

夏天最適合穿自然色系的單品，尤其嬌小女生可利用同色系的穿搭讓視覺一致，視覺也會拉長，可以選擇最近也非常流行的復古公主袖短上衣，不想露出腰部，只要下身再搭配一條高腰寬褲，腳踩小白鞋，手拿一個有造型的水桶包，簡潔又有點復古感。

▲Jonathan Simkhai 混合針織蕾絲泡泡袖束身上衣，NT$17,160；Steele Aster長褲，NT$5,636；Building Block 梭織籃式包，NT$15,586；Keds Champion Core休閒鞋，NT$1,731（圖／shopbop.com）

嬌小女孩的穿搭筆記

1.可以選擇寬鬆單品搭配過膝裙，適當露出肌膚很重要

2.不要害怕螢光色！ 可以利用小配件或小面積呈現活力

3.經典單品重複搭配，適當加入一些趣味小細節配件，就能有型

TEXT／BY AFRA DING 與 YUNG YUNG　PHOTO／SNOB、品牌官網

＊本文由 ELLE Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：

ELLE, 穿搭, 時髦, 度假, 周末
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