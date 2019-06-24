fb ig video ETtoday search mobile

李敏鎬媽媽52歲卻有18歲臉蛋！揭密4位日韓美魔女「逆生長」的保養習慣

> >

保持臉蛋跟身材的秘訣一直都是女人修也修不完的畢生學分啊～世界上可真有存在著「50歲的年齡18歲的臉孔」駐顏有術美魔女們！

像是熱播韓劇《繼承者們》飾演李敏鎬的媽媽金成玲、韓國凍齡牙醫李秀珍、日本美魔女大賽冠軍梅本理恵...可以發現這些日韓美女「逆生長」的保養習慣中，瑜珈絕對佔有重要一環！除此之外，還有哪些絕對是她們持之以恆、堅持不變的愛美之道？一起來看看...

50歲看起來根本20啊！

▲美魔女 。（圖／ELLE提供）

韓國在IG擁有超高人氣，仙氣爆表的牙醫叫做李秀珍，今年已經50歲了！不管是仙氣十足的顏值還是超緊實的川字腹肌，竟然都是靠她最愛的瑜伽和健身！

保持健身習慣

▲美魔女 。（圖／ELLE提供）

曾有句話說：「你從幾歲開始練瑜伽，年齡就停留在幾歲」這句話應證在李秀珍身上絕對不為過！每週都會堅持撥空健身3天，讓自己的身材保持更完美～積極自律的精神更是激勵了一大票的粉絲！

空中瑜伽鍛鍊緊實身材

▲美魔女 。（圖／ELLE提供）

空中瑜伽是李秀珍保持年輕的秘密之一，還跟朋友合出過一本關於瑜伽的書，她認為空中瑜伽可以鍛鍊全身的肌肉，是保持身材的好方法！

簡單均衡的飲食

除了運動以外，李秀珍也非常注重飲食的均衡，簡單又健康才是保持青春的王道啊～

抗老保養不能少！

美容保養李秀珍也會挑選專用於抗老的保養品，不僅如此她也會定期進行肌膚護理，讓臉部保持澎潤緊實狀態！

保持一顆年輕的心

雖然老套但是逆齡生長的最後一個秘密就是保持年輕的心！要找到適當的管道疏解壓力，最重要的是，要找到自己衷愛的興趣。

男神的超美辣媽

▲美魔女 。（圖／ELLE提供）

說到「美魔女」大家一定都會想到在韓劇《繼承者們》裡飾演男神李敏鎬超美的媽媽金成玲，大家絕對猜不到她今年已經52歲了！當時金成玲的美貌就引起眾多網友的熱議，更有網友表示：「說她是李敏鎬的女友我都相信啊～」

美暈一大票粉絲

金成玲不只是演員，也為許多抗老保養品做代言。常出席重大場合的他，每一次現身都讓網友超震驚，實在是美到仙氣爆表！

自我挑戰

擁有天使臉孔魔鬼身材的她也很喜歡挑戰自己！年齡絕對不是懶惰的藉口啊，只要有想做的事就盡力去做吧！

拉提保養

她也定期為臉部做拉提保養，維持肌膚的彈性。

第一屆國民美魔女

▲美魔女 。（圖／ELLE提供）

日本會定期舉行「美魔女」選拔，第一屆國民美魔女就是水谷雅子，今年51歲的她擁有令人稱羨的水煮蛋肌，在她身上完全看不到歲月的痕跡啊！

美容心得

水谷雅子在美容也整理出自己的一套心得，面部刮痧、DIY面膜等讓肌膚無時無刻都超級水潤，好像輕輕一掐就可以掐出水啊！她嚴格執行規律的生活習慣，極度重視防曬和美白， 11點上床睡覺，隔天早上五點起床就開始敷面膜、擦美白乳液。下午則是補充美白錠，接著晚上進行頸部等抗老保養，一天至少花五個小時在保養從來不間斷。

健康飲食保持美麗

她生活的另一大樂趣就是烹飪，講究健康飲食也是她保持年輕美麗的秘密！

超逆齡梅本理恵

▲美魔女 。（圖／ELLE提供）

另一位是2018年的美魔女大賽冠軍梅本理恵，她的超高顏值讓人完全聯想不到兒子已經上大學了！

瑜珈維持身材改變心態

▲美魔女 。（圖／ELLE提供）

梅本理恵保持身材的秘密是一周做五次的瑜珈，她認為瑜珈不只能維持好身材，還能讓自己的心態變得更坦率知足！

日系風格超減齡

▲美魔女 。（圖／ELLE提供）

梅本理恵都是走日系風格，休閒可愛的穿搭加上丸子頭，根本就是學校裡的大學生啊！

TEXT／BY ROYAL HUANG 與 CHRISTY DENG、 WENDY@ELLE CHINA　PHOTO／IG@@SJEURO、SUNGRYOUNG_KIM、MIZUTANIMASAKO、@rie___12ki

＊本文由 ELLE Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
更多流行時尚資訊，盡在《ELLE》
加入ELLE LINE@好友，關注最新潮流大小事

延伸閱讀

到底什麼是「無針埋線」？專業美容師一次解惑！改善雙下巴、浮腫鬆弛臉...根本是醫美界的美圖秀秀推臉療程

產後3個月吃它直接瘦26公斤！營養師揭露藜麥好處：「比白飯少60卡，有助於體重、血糖控制…」

關鍵字：

ELLE, 保養, 美魔女, 李敏鎬
fashion.net

熱門文章

巴黎男裝周／周湯豪＆比莉拉孔劉玩自拍　坐等LV帥氣男花神降臨

徐若瑄人生第一只勞力士入手　撞錶林俊傑都願意

巴黎男裝周／VALENTINO攜手插畫大師　迷幻配色遨遊奇幻烏托邦

亮･珠寶／連結兩顆心　Chaumet高招設計甜蜜蜜

迪士尼聯名美妝萌度破表！雪寶防曬、愛麗絲刷睫毛

侯佩岑套Max Mara斜肩衣露鎖骨　微性感樂收讚美

HOT・Stuff／FILA「星紗老爹鞋」超夢幻　全台限量100雙

挑戰不化妝30秒出門！精選7款美肌素顏霜

張智霖暖男不做肉麻事　婚姻路努力付出「明天會更好」

3000元以下探索新北歐料理　108餐廳的「Noma流」學生也吃得起

ET Fashion

推薦閱讀

12星座基本宮「認定你」的表現！巨蟹展現柔弱、魔羯付出承諾

李敏鎬媽媽52歲卻有18歲臉蛋！揭密4位日韓美魔女「逆生長」的保養習慣

最愛吃回頭草的星座Top 3！雙魚只記美好回憶　第一名讓人想不到

奧斯塔羅12星座一周運勢0624-0630　射手脫單成功、天秤小心錢包吃土 「急於表現自己」是面試地雷！　《富比世》專家：2個行為摧毀第一印象 準歌后造型史／蔡依林從「花枝」到「彩虹女神」　自信才是怪美的時尚關鍵 搶翻天的5大「奶茶色球鞋」　穿出清新感，情侶選這雙準沒錯 SPAO X 蠟筆小新聯名「美妝系列」　野原一家面膜、阿呆美妝蛋都要打包回家 韓妞瘋傳「新娘減肥法」月減8公斤　三餐食譜照著吃瘦很快 這6個壞習慣讓腿變粗！走路方式影響超大、連盤腿也中標

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面