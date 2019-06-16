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小朋友也要潮！最夯Off-WhiteＸAir Jordan 1推童鞋　3款配色萌翻

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編輯／Duke

2017年誕生的Off-White X Nike「The Ten」系列，不但擁有巨大的吸引力，也影響著當今的球鞋設計，其中，又以Off-White X Air Jordan 1的鞋款最為熱門，不但市場轉售價超過美金3500元（約台幣110,000元），而小尺寸的數量也很稀少，所以Nike似乎決定將在今年帶來兒童尺寸的發售，下面一起來看看吧！

▲Off-White X Nike童鞋。（圖／翻攝自IG@hanzuying、@ovrnundrshp、StockX）

▲Off-White X Air Jordan 1的轉售價格超驚人。（圖／翻攝自StockX）

根據IG帳號@ovrnundrshp的消息指出，球鞋市場中最夯的Off-White X Air Jordan 1，將帶來3款童鞋配色，分別為首發的「Chicago」、歐洲限定的「Triple White」以及喬丹（Michael Jordan）母校北卡羅來納州立大學的經典顏色「UNC」，都是許多鞋頭夢寐以求的鞋款，相信待秋天發售時，必定會帶來滿滿的排隊人潮。

▲Off-White X Nike童鞋。（圖／翻攝自IG@hanzuying、@ovrnundrshp、StockX）

▲預計10月將迎來童鞋版本。（圖／翻攝自IG@ovrnundrshp）

Off-White X Air Jordan 1的3款童鞋配色，預計將於10月迎來全面發售，不過，目前還沒有尺寸以及價錢方面的資訊，感興趣的鞋頭朋友們，近期可以多多關注相關的消息哦！

此外，近期日本品牌CDG（COMME des GARÇONS）也有與Jordan Brand合作，曝光了一雙Air Jordan 1的聯名鞋款，其設計採用騎士外套為靈感，並在鞋筒處利用金屬皮帶與吊飾，打造與眾不同的Air Jordan 1，其中，CDG還特別加長鞋舌凸顯該鞋款的特色，並預計推出黑、白2色，但尚未有任何發售消息與售價。

▲Off-White X Nike童鞋。（圖／翻攝自IG@hanzuying、@ovrnundrshp、StockX）

▲Off-White X Nike童鞋。（圖／翻攝自IG@hanzuying、@ovrnundrshp、StockX）

▲以騎士外套為靈感的CDG X Air Jordan 1。（圖／翻攝自IG@hanzuying）

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關鍵字：

Off-White, Nike, TheTen, AirJordan1, Chicago, 歐洲限定, 喬丹, UNC, 童鞋, CDG
fashion.net

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