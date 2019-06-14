張智霖讚老婆袁詠儀聰明　「全佔用我的錶」

▲張智霖與老婆袁詠儀出席Franck Muller微風南山專賣店開幕活動。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

港星張智霖今以瑞士名錶Franck Muller亞太區品牌大使身分，現身品牌微風南山專賣店開幕活動，沒想到他帶來大彩蛋，老婆袁詠儀也愛相隨，與他同台為新店剪綵，雖然袁詠儀未接受採訪，但他開口說的全是老婆的好話，表示：「老婆不會煮飯、也不會幫我按摩，但對我已經很好了。」

▲張智霖（左）與老婆袁詠儀連袂出席Franck Muller開幕活動。（圖／品牌提供，以下同）

許久未在台灣公開場合亮相，47歲的張智霖看來仍保養得很好，他謙稱沒有特別秘訣，只是愛做競技類的運動，例如和朋友一起騎車、打球，最怕一個人跑步無聊。這回他來台也特別多留一天，準備到宜蘭騎腳踏車享受田野樂趣。

▲張智霖的男錶常被袁詠儀搶去戴。

談及穿搭風格，張智霖全依場合打扮，最害怕過於慎重或太過隨便出糗；而他最好的配件當然是腕錶，尤其喜歡Franck Muller的Crazy Hours腕錶設計，逢人就示範腕錶時針如何「瘋狂亂跳」，他表示：「我喜歡到演唱會名字就取『Crazy Hour』。」

▲張智霖佩戴Vanguard Crazy Hours 亞洲特別版玫瑰金腕錶，828,000元。

他加碼爆料老婆袁詠儀最愛跟他搶錶戴，他無奈說：「女生可以戴男生的錶很瀟灑，可男生怎麼戴女生的錶！」他表示除非老婆也買男錶，但男錶全由他埋單，所以他不得不佩服老婆很聰明，全佔用了他的錶。

▲Vanguard Crazy Hours Lady亞洲特別版精鋼鑽錶，933,000元。