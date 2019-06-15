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洗兩次、運動前先卸妝　皮膚科專家分享洗出透亮美肌的9個小訣竅

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洗臉也要洗兩次？每天都要洗臉，但你真的知道怎麼洗臉才正確嗎？！除了用洗面皂／乳跟清水，皮膚科專家分享洗出光滑透亮美肌9個小訣竅，用更好的方法來清潔臉部，讓你擁有光滑透亮的超優膚質。

洗臉，有很難嗎？先將洗面皂／乳搓出泡沫在臉上清洗，接著拍上清水，再用毛巾擦乾，完成！但事實上你在洗淨臉龐時，是可以改善你的肌膚狀況的，皮膚科醫師Schultz表示：「洗臉的目的在於將臉上的汗漬、細菌跟彩妝去除。」

「但你要以你所使用的產品、水溫、時間和頻率，來計畫清潔的步驟。」這麼做的另一個理由是：「當你越有效率地將皮膚表面上的廢物移除，被塗抹在上面的保養品越能有效地發生作用。」準備好加入臉部清潔大作戰了嗎？開始囉！

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

Tips1. 清潔皮膚前先卸妝

看似平淡無奇的作法，但事實上，許多一般洗面乳無法充份地將高係數防曬乳及持久型彩妝溶岀，特別是眼周的部位。皮膚科專家Sonia醫師說：「首先你一定要這麼做；盡可能輕柔而不用力搓揉。」眼周的部分，使用已經浸潤過以油為基底的眼部卸妝油棉花球，在眼周按壓約10秒，使睫毛膏及眼線液溶解，再將殘餘的妝擦拭乾淨。

剩餘的部位，則可以使用卸妝棉，或者使用浸泡過卸妝水（一種溫和不含皂的液體）的化妝棉清除彩妝。這道手續完成後，我們就可以開始洗臉了。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）
IG @mayastepper

Tips2. 用對的方法清潔、沖洗、擦乾

秘訣就是：讓你的手指頭在臉上游泳。美膚師Isabelle解釋：「把洗面乳擠在指尖上，在已經打濕的臉上，慢慢地從嘴角開始，到鼻子接著繞到前額，再到眼周接著臉頰，最後到下巴的位置，在各個部位繞圈圈，好像在臉上游小型的蛙式一樣。」

「持續一到兩分鐘，讓髒汙跟油脂徹底溶出，再用微溫的水沖乾淨（微溫的水洗淨殘餘的污垢的能力比冷水好，又不會像熱水讓皮膚乾燥）；然後用乾淨的乾毛巾把水分輕輕地拍乾。」Isabelle建議：「倘若你是敏感膚質，你可以用柔軟又無菌的面紙取代毛巾。」

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

Tips3. 清潔後，對肌膚做層保養

臉蛋清潔後，美膚師Isabelle說：「趁著臉上還有些水氣，且毛細孔是開著的幾分鐘內，抹上你平常使用的保養品（無論是化妝水、精華液、眼霜、保濕乳液）。」皮膚科專家Sonia醫師說：「唯一例外的是處方級濃度的A酸煥膚療程，要等待皮膚全然乾了以後再塗抹，才不會過度刺激皮膚。」

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

Tips4. 跟我這樣做：每日的卸妝不可以只用卸妝棉

卸妝棉方便極了！不過皮膚科醫師Peter認為：「許多卸妝棉有表面活化劑防腐劑，若沒有清洗乾淨，很容易會有肌膚乾燥及過敏發炎的問題產生。」他還提醒：「千萬別用卸妝棉用上癮了，儘量只有在忙碌不得已的情況下，再使用它。

選擇時要注意：

1. 選擇敏感肌膚使用的，這類卸妝棉可能含有較少量會造成過敏發炎的添加物。

2. 從臉部中央開始擦拭到外圍，記得要翻面充分利用，確保彩妝及髒汙完全清除，不要只是隨意的抹一抹臉。

3. 務必使用清水或化妝水將殘餘的髒污除去。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）
IG @mayastepper

Tips5. 如果你感覺臉上還有殘留的污垢，試著洗兩次臉

需要洗兩次臉？我們瞭解你很存疑，但許多專家喜歡這樣的作法，皮膚科醫師說：「這趨勢已經在日本流行好多年，它可以讓你清潔工作做得更完全徹底」。可是別只把相同的工作重複兩次，在你第一次的清潔步驟，使用油性的清潔產品，然後按摩。

先做第一次清洗，然後接著第二步驟，選用適合你膚質的洗面乳，用來去除臉上的細菌以及汗水，使用兩步驟的清潔方式，可以讓每個人都受惠。但如果女生是居住在污染較嚴重的地方，那麼你可以考慮每天都使用兩步驟的清潔方式，因為這是唯一可以讓您完全地清除這些污染物，避免因為髒汙的堆積，日積月累後產生乾燥肌膚及皺紋問題。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）
IG @ nicoleharrison

Tips6. 運動前先卸妝

皮膚科專家Schultz說：「如果你沒有在運動前把臉部的彩妝完全卸除，你可能在擦汗的時候，讓彩妝跟油脂進到你的毛細孔裡。」最簡單的作法，你只要在你的運動背包裡放進一盒卸妝棉，以及化妝水。運動完沒有空沖澡的時候呢，記得在臉部拍上一些化妝水。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）
IG @ nicoleharrison

Tips7. 當你使用硬水來洗臉時該怎麼做？

當你試過所有的步驟，肌膚仍像有層薄膜的感覺，很有可能你是使用硬水來洗臉。」皮膚科醫師說：「因為硬水中的鈣離子和鎂離子，會跟卸妝乳的原料產生反應，讓你洗面皂無法起泡，且沒辦法清洗乾淨。最簡單的解決方法就是在你的蓮蓬頭，或是自來水的龍頭上裝上一個過濾器。」也可試試在潔淨的皮膚上噴上溫泉水（雅漾的舒護活泉水），然後用柔軟的毛巾吸去過多的礦物質，簡單有效率！

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）
IG @ nicoleharrison

Tips8. 你可以添購潔膚儀／洗臉機，讓臉部膚質更明亮

完成用手來做臉部的清潔工作很好，不過效率高的潔膚儀器，溫和卻可以快速卸妝及去角質，也是不錯的選擇。但千萬不要過度使用造成脫皮或發紅的現象。先找出怎樣使用，最適合你的膚質狀態。你可以先用刷毛加入卸妝乳，每週一至兩次，如果皮膚沒有變乾燥或者是過敏的現象產生，再慢慢增加次數。

如果皮膚依舊暗沉沒有光澤，專家建議加入化學性去角質產品，例如乳酸或甘醇酸，但每周最多一到兩次。但要避免使用顆粒狀的去角質產品，因為機器的刷毛再加上含顆粒的磨砂產品，對皮膚來說太過度刺激了。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）
IG @mayastepper

Tips9. 上床前一定要洗淨臉龐，不過當你遺忘時也別驚慌

不論是白天或夜晚，彩妝在臉上停留8個小時，對皮膚造成的影響是沒太大差別的，尤其當你睡眠時是仰躺的姿勢。不過萬一發生了，也別在早上洗臉時，想要補償似的過度用力搓洗。

相反地，在徹底地清潔肌膚後，敷上可深層潔淨的面膜，幫助清潔已阻塞的毛孔，記得把枕頭套放到洗衣機清洗乾淨。別忘了在床頭櫃放些化妝棉跟一瓶化妝水，當你下次累到沒辦法走到洗臉槽洗臉時，還可以補救一下。

<同場加映>對你膚質最好的潔膚產品

1.如果你擁有中性肌膚：你可以說，在清潔肌膚這方面贏得頭獎，幾乎什麼產品都可以用。

2.如果你的膚質為敏感或乾性肌膚：建議不要挑選含藥配方的潔膚產品，或是含香料的產品。建議選溫和、沒有太多泡泡的產品，如潔膚霜、潔膚油或潔膚乳，可以滋潤肌膚又使肌膚更豐盈。

3.如果你的肌膚易長痘痘或是油性肌膚：建議選含有水楊酸、過氧化苯或木炭等成分的產品，這些配方針對面皰進行護理，並且讓毛細孔更潔淨。建議將這些產品與一般的潔膚產品輪流使用，讓肌膚不會過度乾燥。

※編輯：Sabrina | 圖片：JAMES COCHRANE | 來源：IG @mayastepper, nicoleharrison |
（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀

用冷水洗臉才對？洗臉正確3招來解答！

下巴、嘴周老是長痘痘粉刺，可能跟牙膏有關！這是怎麼回事？（附醫師認證洗臉6要訣）

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

洗臉, 小訣竅, 皮膚科, 建議, 肌膚, VogueTaiwan
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