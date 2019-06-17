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超人氣小狐狸包1：1縮小變身迷你尺寸　拎著、斜背都可愛

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編輯／JJ　圖／翻攝自IG@kankenofficial、@mykankenbagofficial、@fjallraven_manchester_store

大家應該都對這個小狐狸LOGO不陌生吧？來自瑞典品牌Fjällräven所推出的Kånken包可是曾經風靡台灣的街頭呢～那時候路上好多人都背著這款後背包，至今也還是許多人的心頭好，最近Fjällräven更推出了新尺寸的Kånken包：「Kånken Sling」系列，是一款超可愛的斜跨隨身小包～

▲kanken sling。（圖／翻攝自kanken IG）

首先推出了8種素色款式，有粉紅、黑、酒紅、土黃、藏青、軍綠、卡其色與藍綠色，相信還會陸續推出多種配色。

▲kanken sling。（圖／翻攝自品牌IG）

目前Kånken包國外網站 https://www.mykankenbag.com/ 已經能夠購買到，定價為65英鎊（約台幣2,575元），而日本將於6月28日推出，定價為9,000日圓（約台幣2,615元），台灣上架日期則有待官方發佈。

▲kanken sling。（圖／翻攝自kanken IG）

▲kanken sling。（圖／翻攝自kanken IG）

「Kånken Sling」系列包款尺寸為20cm（長） X 15cm（寬） X 11cm（深），大小非常適合女孩們，背起來很可愛也很有質感，約可以放下一台小的iPad，收納暗袋一樣沒少，完全是從classic經典款一比一縮小，所以機能、實用性也很高～男生背起來並不會太小。

▲kanken sling。（圖／翻攝自kanken IG）

原先Kånken包系列中最小的是mini系列後背包，適合身材比較嬌小的女孩或是小朋友，而mini系列的尺寸是29cm X 20cm X 13cm，是放的下A5的大小，同樣也很萌～

▲kanken sling。（圖／翻攝自kanken IG）

▲kanken sling。（圖／翻攝自kanken IG）

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關鍵字：

kanken, kanken包, 小狐狸, 後背包, 斜背包
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