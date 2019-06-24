超實用行李收納技巧！「膠囊打包法」把衣服變小　帶再多都塞得下、不怕亂

掌握打包技巧，行李硬是能比別人多帶一半的衣服和必需品！

膠囊洋裝打包法

將洋裝分成三等份，把左右兩邊往內摺，領口處往下摺一點做口袋，將洋裝下擺往上捲至口袋處，再塞進剛剛做好的口袋，就完成一顆膠囊。

膠囊長褲打包法

褲管對折後，把多出來的角收進去，將褲頭往下摺一點做口袋，把褲管往上摺至口袋處，再塞進口袋。

膠囊T-Shirt打包法

將T shirt下擺翻出一點點，再把衣服的左右兩邊往內摺，從上往下捲，再塞進剛做好的口袋裡，小巧又不會變形。

膠囊襯衫打包法

將襯衫分成三等份，把左右兩邊往內摺，下擺往上摺三等份，可以將皮帶捲起放置領口處，避免領口變形。

膠囊帽子打包法

可以將貼身衣物一樣照著口袋摺法摺好，再放進帽子裡，避免帽子因擠壓變形。

膠囊鞋襪打包法

襪子交疊之後捲起，再套進開口成為一個小膠囊，將襪子塞進鞋子裡，用浴帽套住，既不會用髒行李箱，也可以利用空間收納小東西。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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