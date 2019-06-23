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一招變美／邵雨薇自創「三角形」腮紅　瀏海助攻超減齡

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▲邵雨薇分享獨門腮紅畫法，學她雙色疊擦最可愛。（圖／記者曾怡嘉攝）

記者曾怡嘉 / 台北報導

說到短髮女星，誰能比邵雨薇亮眼？巴掌臉搭上清新短髮，每次現身都是眾人矚目的焦點。好到發光的肌膚，搭上圓滾滾的眼睛，看起來至少比實際年齡少5歲！這次《ET FASHION》在記者會後台直擊雨薇，請她和我們分享她的變美一招。

▲▼邵雨薇一招變美。（圖／翻攝自邵雨薇FB）

偏愛紅色打造氣色

最近化妝包必帶的三樣東西，分別是腮紅、口紅和睫毛膏。腮紅和口紅都偏愛帶紅的顏色，她說比起橘色，偏紅能讓她提亮臉色、更顯精神。

▲▼邵雨薇一招變美。（圖／翻攝自邵雨薇FB）

利用腮紅「裝可愛」

說到畫腮紅，她可是相當有心得，首先她會先找一個淺粉紅色打底，將眼下的三角區塊通通提亮，接著在雙頰中央畫上乾燥粉紅色，這樣的雙色腮紅，非常減齡又可愛。

▲▼邵雨薇一招變美。（圖／翻攝自邵雨薇FB）

瀏海進可攻、退可守

雨薇的短髮造型，瀏海可說是靈魂，工作時有瀏海可以變換多種造型，回到家時就喜歡額頭清爽的感覺，她會把瀏海全部夾起來。她對整理瀏海可是很有心得，工作時有髮型師幫忙打點，私下她會用離子夾將瀏海夾個彎，隨性的彎度就很可愛。

▲▼邵雨薇一招變美。（圖／翻攝自邵雨薇FB）

眼睛「有神」用刷的

她分享自己是睫毛膏人，隨身必須帶著才安心。刷睫毛前，她會用睫毛夾將睫毛夾得翹翹的，睫毛一翹，眼睛就打開了。接著再刷上睫毛膏來讓雙眼更有神。

▲▼邵雨薇一招變美。（圖／翻攝自邵雨薇FB）

變美找到適合自己方式

她和大家喊話，保養和彩妝千萬不要隨波逐流，女生就是要按照自己的年齡、肌膚狀態找到適合自己的化妝品與保養品，適合別人的，不見得適合你。多試、多看，總會找到一條適合自己的路線。

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關鍵字：

邵雨薇, 美麗秘訣, 女星, 彩妝, 腮紅, 瀏海
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