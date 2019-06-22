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南韓髮型師拯救扁塌髮4秘訣　只需扁梳與夾子，手殘必學

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夏天髮根容易扁塌、出油，快學學南韓髮型師的「髮根蓬鬆」技巧，從分線下手，加碼特搜夾子、髮捲、扁梳吹法，髮根蓬鬆不塌、維持整天！

▲蓬鬆髮根。（圖／美人圈）

＃髮根蓬鬆技巧1：Z字型分線

不用吹、超簡單

首先就是超簡單的分線技巧，髮型師分享只要像這樣，以尖尾梳畫出Z字型的分線，髮根就會站起來，不用吹風機吹髮根也可以馬上變蓬鬆！

▲蓬鬆髮根。（圖／美人圈）

看看成果是不是超明顯，髮根扁塌的女孩一定要記得將分線換成Z字型的！

▲蓬鬆髮根。（圖／美人圈）

附上完整影片給大家參考：

＃髮根蓬鬆技巧2：夾子整理技巧

夾子夾住就好，手殘也一學就會

之前也分享過的夾子整理技巧，只要先準備一根鐵夾（受熱會較均勻，但要小心別被熱風燙到）夾住分線兩側，再用吹風機稍微吹個10秒，之後再取下夾子即可。

▲蓬鬆髮根。（圖／美人圈）

這招推薦給懶人，只要一根小夾子就好，非常簡單方便！

▲蓬鬆髮根。（圖／美人圈）

附上完整影片給大家參考：

＃髮根蓬鬆技巧3：髮捲墊高法

直接以髮捲墊高，蓬鬆感更持久

跟剛剛的夾子整理有點像，差別在於夾上夾子之前、先在分線處墊上一個小尺寸的髮捲，記得髮捲不是一般直接捲進去，而是直接墊在下面，之後再用夾子將兩個髮捲夾在一起。

▲蓬鬆髮根。（圖／美人圈）

一樣稍微用吹風機加熱個10秒左右，之後就可以將髮夾、髮捲拿掉，髮型師也說拿掉髮捲時記得向上拿取，髮根的蓬鬆感才不會被破壞！

▲蓬鬆髮根。（圖／美人圈）

附上完整影片給大家參考：

＃髮根蓬鬆技巧4：扁梳吹髮根

扁梳一壓、髮根蓬鬆感馬上出現

其實比起圓梳、扁梳更好製造蓬鬆感！只要往分線反方向一推就可以壓出蓬度，再用吹風機稍微吹10秒定型，蓬鬆感更可以維持一整天！

▲蓬鬆髮根。（圖／美人圈）

附上完整影片給大家參考：

文／美人圈　圖／翻攝自IG@jooyeonking、@chahong.review_official、@haum_h

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

髮型, 蓬鬆髮根
fashion.net

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