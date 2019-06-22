《我只喜歡你》馬栗好纖細　減肥三餐、美腿運動大公開

不知道大家在看《我只喜歡你》的時候，有沒有發現郝五一是個隱藏大美女！模特兒般的身高，一絲贅肉都沒有的好身材，還有著完美大長腿，其實馬栗在減肥上也是很認真的，讓我們來看看甩肉方法吧～

馬栗完美大長腿！到底怎麼瘦的～～

雖然馬栗資料上並沒有身高資料，但《我只喜歡你》女主角吳倩已經擁有166公分的身高，然而每次馬栗站在吳倩旁邊，都會整整高出半顆頭，想必馬栗應該有170公分左右的模特兒高度吧！

馬栗一點贅肉都沒有，還有超完美大長腿～讓人好好奇她都怎麼瘦身的！

馬栗減肥早餐、午餐、晚餐大公開！

馬栗表示如果想減肥的話，最重要的就是改變飲食習慣，吃飯盡量七分飽，少吃糖並多吃優質蛋白質！馬栗也大方公開自己的早餐，會吃兩顆水煮蛋，並搭配黑咖啡一杯，可以消水腫。

另外馬栗也經常拍下自己的三餐，其中也會吃全麥麵包配生菜，肚子餓的話會吃水果，也會吃肉類沙拉當一餐（馬栗減肥不吃豬肉）。

最後是馬栗對三餐的要求：少油、少鹽、少吃辣、多吃蔬菜和少糖份的水果，晚餐盡量清淡三分飽甚至可以不吃。不過馬栗表示：晚飯什麼的不存在！

堅持每天鍛鍊半小時以上，美腿運動大公開

馬栗表示除了健康的飲食和正常的睡眠之外，自己也會去健身房運動，積極減肥的時候每天會花鍛鍊半小時以上的時間健身。

馬栗也透漏自己到健身房都會做的運動，首先會在跑步機上快走30分鐘，接著橢圓機15分鐘，最後是臀、腿訓練。另外馬栗表示運動完後，一定要記得拉筋伸展！

馬栗也在小紅書上分享兩個自己親測，會變緊實腿部線條的運動方法，第一個是「美麗芭蕾」，另一個腿部訓練則是下載「Keep自由運動場」的美腿訓練，天天做～

馬栗減肥超推：一定要早睡早起！

最後一個減肥方法～也是馬栗一直強調的，那就是要早睡早起！不但有助於減肥，而且也比較健康，甚至默默變美喔！

文／美人圈 圖／翻攝自馬栗微博、小紅書

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