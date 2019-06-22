fb ig video ETtoday search mobile

《我只喜歡你》馬栗好纖細　減肥三餐、美腿運動大公開

> >

不知道大家在看《我只喜歡你》的時候，有沒有發現郝五一是個隱藏大美女！模特兒般的身高，一絲贅肉都沒有的好身材，還有著完美大長腿，其實馬栗在減肥上也是很認真的，讓我們來看看甩肉方法吧～

馬栗完美大長腿！到底怎麼瘦的～～

雖然馬栗資料上並沒有身高資料，但《我只喜歡你》女主角吳倩已經擁有166公分的身高，然而每次馬栗站在吳倩旁邊，都會整整高出半顆頭，想必馬栗應該有170公分左右的模特兒高度吧！

馬栗一點贅肉都沒有，還有超完美大長腿～讓人好好奇她都怎麼瘦身的！

▲馬栗瘦身。（圖／美人圈）

馬栗減肥早餐、午餐、晚餐大公開！

馬栗表示如果想減肥的話，最重要的就是改變飲食習慣，吃飯盡量七分飽，少吃糖並多吃優質蛋白質！馬栗也大方公開自己的早餐，會吃兩顆水煮蛋，並搭配黑咖啡一杯，可以消水腫。

另外馬栗也經常拍下自己的三餐，其中也會吃全麥麵包配生菜，肚子餓的話會吃水果，也會吃肉類沙拉當一餐（馬栗減肥不吃豬肉）。

▲馬栗瘦身。（圖／美人圈）

最後是馬栗對三餐的要求：少油、少鹽、少吃辣、多吃蔬菜和少糖份的水果，晚餐盡量清淡三分飽甚至可以不吃。不過馬栗表示：晚飯什麼的不存在！

▲馬栗瘦身。（圖／美人圈）

堅持每天鍛鍊半小時以上，美腿運動大公開

馬栗表示除了健康的飲食和正常的睡眠之外，自己也會去健身房運動，積極減肥的時候每天會花鍛鍊半小時以上的時間健身。

馬栗也透漏自己到健身房都會做的運動，首先會在跑步機上快走30分鐘，接著橢圓機15分鐘，最後是臀、腿訓練。另外馬栗表示運動完後，一定要記得拉筋伸展！

▲馬栗瘦身。（圖／美人圈）

馬栗也在小紅書上分享兩個自己親測，會變緊實腿部線條的運動方法，第一個是「美麗芭蕾」，另一個腿部訓練則是下載「Keep自由運動場」的美腿訓練，天天做～

▲馬栗瘦身。（圖／美人圈）

馬栗減肥超推：一定要早睡早起！

最後一個減肥方法～也是馬栗一直強調的，那就是要早睡早起！不但有助於減肥，而且也比較健康，甚至默默變美喔！

▲馬栗瘦身。（圖／美人圈）

文／美人圈　圖／翻攝自馬栗微博、小紅書

【延伸閱讀】

打造蜜桃翹臀真的不困難！五款熱門居家瘦身小運動，深蹲、橋式都榜內有名！

國外瘋傳「一週緊急減肥食譜」！三餐健康吃、不節食也能一週速甩5kg！

韓國美女瑜珈教練教妳5招瘦大腿！打擊大腿內側肥油、馬鞍肉，兩周看出效果

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

馬栗, 減肥, 瘦身, 《我只喜歡你》
fashion.net

熱門文章

巴黎男裝周／周湯豪＆比莉拉孔劉玩自拍　坐等LV帥氣男花神降臨

徐若瑄人生第一只勞力士入手　撞錶林俊傑都願意

巴黎男裝周／VALENTINO攜手插畫大師　迷幻配色遨遊奇幻烏托邦

亮･珠寶／連結兩顆心　Chaumet高招設計甜蜜蜜

迪士尼聯名美妝萌度破表！雪寶防曬、愛麗絲刷睫毛

侯佩岑套Max Mara斜肩衣露鎖骨　微性感樂收讚美

HOT・Stuff／FILA「星紗老爹鞋」超夢幻　全台限量100雙

挑戰不化妝30秒出門！精選7款美肌素顏霜

張智霖暖男不做肉麻事　婚姻路努力付出「明天會更好」

3000元以下探索新北歐料理　108餐廳的「Noma流」學生也吃得起

ET Fashion

推薦閱讀

迪士尼首座「漫威樂園」2020年開幕　先衝鋼鐵人、蜘蛛人主題設施玩一波

奧斯塔羅12星座一周運勢0624-0630　射手脫單成功、天秤小心錢包吃土

史上最偉大懶人發明！南韓爆紅「切西瓜神器」2秒取出自動變塊狀

內衣外露也可以很性感！七大設計款讓你穿得時髦　大方展現自信美 《我只喜歡你》馬栗好纖細　減肥三餐、美腿運動大公開 南韓髮型師拯救扁塌髮4秘訣　只需扁梳與夾子，手殘必學 休假追劇、放空都NG！專家：成功人士休假會做這5件事 韓妞瘋搶「小小兵整髮系列」！香蕉離子夾、大眼吹風機有夠萌 Tag酒鬼們！日本推出「不醉梅酒」喝完還能消除疲勞 5款年輕女孩適用的眼周保養品！網友狂推「平價版」大眼精粹

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面