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泰勒絲與凱蒂佩芮世紀大和解！新曲MV竟藏15位重量級名人

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繼首支單曲〈ME!〉之後，小天后泰勒絲又於今日發布第二支MV〈You Need To Calm Down〉。這首嘲弄反同人士的超勵志歌曲，是泰勒絲對於她所有同志朋友最有力的支持與愛的表達——因此，不找幾個閨蜜來影片裡亮亮相怎麼行呢？以下就讓我們一同細數細數新曲〈You Need To Calm Down〉MV到底找來多少名人，比〈Bad Blood〉狂多少吧！

Dexter Mayfield

▲泰勒絲。（圖／YouTube）

Dexter Mayfield公開出櫃的大尺碼模特兒。

Hannah Hart

▲泰勒絲。（圖／YouTube）

Hanna Hart是一名女同性戀Youtuber。

Laverne Cox

▲泰勒絲。（圖／YouTube）

Laverne Cox是一名跨性別女性，因《勁爆女子監獄》爆紅。

Chester Lockhart

▲泰勒絲。（圖／YouTube）

Chester Lockhart是一名男同志歌手。

Hayley Kiyoko

▲泰勒絲。（圖／YouTube）

Hayley Kiyoko是一名女同志音樂人，被樂迷封為「Lesbian Jesus」。

Jesse Tyler Ferguson, Ciara, Justin Mikita

▲泰勒絲。（圖／YouTube）

看過《摩登家庭》的你肯定認識Jesse Tyler Ferguson，Justin Mikita則是他在2013年結為連理的律師老公。

在中間替他們作證人的是美國女歌手Ciara。

Adam Rippon

▲泰勒絲。（圖／YouTube）

Adam Rippon是一名公開出櫃的美國花樣滑冰運動員。

酷男五人組——Tan France

▲泰勒絲。（圖／YouTube）

Tan France是《酷男的異想世界》的服裝擔當。

酷男五人組, Todrick Hall

▲泰勒絲。（圖／YouTube）

由泰勒絲左至右分別為：Karamo Brown（心理擔當）、Antoni Porowski（食物擔當）、Jonathan Van Ness（美髮擔當）、舞者Todrick Hall、Bobby Berk（室內設計擔當）。

Adam Lambert, Ellen DeGeneres

▲泰勒絲。（圖／YouTube）

Adam Lambert是名公開出櫃的同志歌手，曾因同志身份而錯失《美國偶像第八季》冠軍，近幾年代替佛萊迪墨裘瑞與皇后樂團巡迴演出。

至於Ellen DeGeneres，如果你不認識艾倫秀的主持人⋯⋯

Billy Porter

▲泰勒絲。（圖／YouTube）

Billy Porter是一名公開出櫃的美國百老匯演員、歌手，每每憑超狂禮服震驚紅毯。

變裝皇后

▲泰勒絲。（圖／YouTube）

如果你以為站在台上的是亞莉安娜、女神卡卡、愛黛兒、卡蒂B、泰勒絲、碧昂絲、妮姬米娜的話，那你就大錯特錯了；他們其實都是擁有男兒身的變裝皇后！有趣的是，扮演亞莉安娜的Tatianna，其實早已在《魯保羅變裝秀明星賽》第二季扮演過〈Thank u, Next〉女歌星。

RuPaul

▲泰勒絲。（圖／YouTube）

有變裝皇后，當然就不能沒有他們的皇后媽媽魯保羅啦！

Katy Perry

▲泰勒絲。（圖／YouTube）

各位觀眾，凱蒂佩芮！！！！謠傳超久的世紀和解終於被我們等到啦！！！！大部份人看到這幕的時候應該都跟凱蒂在這張照片中的表情一模一樣吧；敲碗要求合作曲！

Ryan Reynolds

▲泰勒絲。（圖／YouTube）

沒錯，就是死侍、皮卡丘、綠燈俠本人萊恩雷諾斯；身為泰勒絲死黨的他當然也要出來露露臉，支持泰勒絲對於同志族群的超有聲支持！

文／Harper's BAZAAR　圖／YOUTUBE

＊本文由 Harper's BAZAAR Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：

哈潑, 泰勒絲, 凱蒂佩芮, 同志, 單曲, MV, You Need To Calm Down
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