除了直接擦，精華液還有這5種神用法！混入粉底、救援指緣



▲大多數人都只知道精華液直接塗臉上的用法。(圖／翻攝stylenanda網站)

編輯／Amanda

擁有高濃度有效保養成分的「精華」，能快速補充養份，有效改善肌膚狀況，是保養不可或缺的品項，但你知道嗎？精華液除了直接塗抹到臉上，在化妝水與乳液／霜之間的步驟使用，其實還有5種使用秘招，不僅提升平時保養功效，連底妝、指緣都能神救援，保養控們不能不知！

1.當作前導，加乘面膜效果

敷面膜前先擦上化妝水已算是基本觀念，除了化妝水外，其實敷面膜前，也可以全臉先塗擦一層精華液打底，也可只塗在局部加強，這樣能讓後續面膜精華更容易吸收滲透，也能達到加強護理的效果。像是女星侯佩岑就曾透露，自己敷面膜前都會把需要的精華液塗到臉上或擦好眼霜，再敷面膜，她認為這樣不僅省時又快速有效。



▲將精華液混入乳霜可降低黏膩感。(圖／翻攝pexels)

2.解救厚重濃稠的乳霜

相信不少人都有碰過，有時因為網上好評，或被廣告、部落客燒到而購入的乳液／霜，實際用後卻發現有點厚重黏膩或是太滋潤不適合自己，丟掉又覺得浪費，只能擺在一旁當裝飾。這時候可以拿精華液來跟毒藥乳霜混合，精華液較輕盈水透的質地能降低乳霜的厚重黏膩感，讓乳霜變得較為水潤、輕盈，也更好吸收。

3.提升粉底服貼度和輕透感

手邊如果有質地較厚重、粉感的粉底液，或想要妝容更自然、持久一點，可以在粉底液中混入一點精華液，可讓粉底液質地變得比較水潤、保濕，上妝時更好推勻、更服貼，還會增加底妝的光澤感。



▲精華液也可以跟身體乳混合使用。(圖／翻攝IG@dprogram_ofc)

4.解決身體乾燥脫屑的問題

在家想自己做身體SPA，或是覺得手邊的身體乳保濕度不夠的話，可將身體乳加上精華液混合後使用，或是直接將精華液使用在身體特別乾燥甚至脫屑的局部，可有效幫助解決身體肌膚的乾燥問題。

5.可暫代指緣和甲面保養品

出國旅行或外宿時，為了讓行李更精簡，通常都會省略掉非必要的瓶瓶罐罐，像是指緣油就是其一，但如果是手指較容易乾燥或是經常做美甲的人，可以先用精華液暫代指緣油，將精華液塗在假面上或手指邊緣，不僅可以讓指甲看起來更有光澤，同時也能舒緩指緣乾燥和指甲倒刺的問題。



但要注意的是，並不是所有類型的精華都可以用於以上全部的延伸用法，像是美白精華或是針對紋路、質地較濃稠的抗皺精華就不太適用，建議盡量挑選以保濕功能為主，且質地較水潤清爽的精華。



▲克蘭詩水潤奇肌保濕精華，30ml，NT$2,350。（圖／品牌提供）



克蘭詩水潤奇肌保濕精華仿效肌膚皮脂膜結構而設計的水脂雙質地，由80%精華水與20%精油的植純精萃組成，清爽的液態質地可瞬間被吸收，達到快速強效補水，任何膚質都適用。



▲東森自然美植物精華液，24ml，NT$2,600。（圖／品牌提供）

東森自然美植物精華液含多種植物精華如橡樹、琉璃苣、沒藥，具保濕舒緩功效，補充敏弱肌膚不足之養分，使肌膚滋潤柔軟有彈性。



▲DR.WU 玻尿酸保濕精華液，35ml，NT$1,600。（圖／品牌提供）



DR.WU 玻尿酸保濕精華液是全新第五代玻尿酸保濕配方，不僅更長效保濕，還可促進肌膚全面活化，舒緩修復角質提升防禦力，全天候維持水嫩透亮好膚質。

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