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事業心「比男生還強」的4大星座女！摩羯吃苦耐勞、惹到天蠍一定輸

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編輯／Ann 圖／翻攝自unsplash

越來越多女性在事業上表現出色，不但贏過男性，還能獨當一面。她們天生就不需要依附誰，自己想要的都靠雙手得到。以下就公開事業心比男生還強的4大星座女，想征服她們沒那麼簡單！

Top 4 牡羊女

牡羊女天生就帶有一股熱情和衝勁，把這份優點放在事業上，簡直如魚得水。她們認為，只要自己想要做的事情，就必須做出一些成績，要麼不做，要麼做到最好。也就是這種極端的想法，造就她們在工作時，那種獨立的性格，與其想改變她們的想法，還是默默跟在牡羊女的身邊做事吧。

▲星座。（圖／翻攝自unsplash）

Top 3 摩羯女

摩羯女從來就不稀罕依靠男生，她們是非常吃苦耐勞的星座，就算是再辛苦枯燥的工作，也不會抱怨任何一句話，你永遠只會看到她們默默工作的畫面。閒不下來的摩羯，會把工作放在人生的第一位，特別是在該衝刺的年紀，談戀愛這類浪費時間的事情，不是摩羯座的選擇，真的是名副其實的女強人。

▲星座。（圖／翻攝自unsplash）

Top 2 金牛座

金牛座本來就不是浪漫的星座，你跟她說甜言蜜語，常常換來一盆冷水。因此她們的既定印象中，只有金錢得到滿足，生活才會真正的充實快樂起來。也是這樣真實直爽的個性，讓金牛把工作當成是抒發壓力的管道，生活越是不順，越會投入工作，任誰也阻止不了。

▲星座。（圖／翻攝自unsplash）

Top 1 天蠍座

天蠍座的女生擁有強大的毅力，同時在工作上，心細以及負責的做事態度，總是能受到大家的肯定。另外她們也擅長察言觀色，就像是偵探一樣，什麼都難逃天蠍的法眼。當然，工作上勾心鬥角的事情，對天蠍女來說簡直小菜一碟。不過你放心，只要不惹她們，她們也不會主動宣戰，但是只要踩到天蠍的地雷，那麼你一定會輸。

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關鍵字：

星座, 運勢, 女性, 男性, 女強人, 工作
fashion.net

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