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中東油田剋星！「5款」夏季神級粉餅，全力防堵脫妝出油

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▲▼油肌剋星！夏季五款去油粉餅 。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲粉餅是夏季不脫妝利器，霧中帶光更顯好肌膚。（圖／翻攝自IG/skuukzky）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

炎夏氣溫屢創新高，氣溫越高「脫妝出油症」就越容易找上門！如果只上一層氣墊或是粉底液，擔心在豔陽下融化，脫妝打回原形！這時你需要粉餅在身，不僅能去脫妝解出油，一抹就是柔霧陶瓷肌。


夏日「持妝力」決勝負

夏季真是個考驗底妝的季節，無論底妝多完美，在大太陽走一遭，真的脫妝、浮粉通通來，尤其台灣女性混合肌的比例不少，夏日持妝變成第一要務。除了手邊慣用的底妝產品，你該入手一盒粉餅，助你全力對抗底土石流，想要有完美底妝其實一點都不難！

▲▼油肌剋星！夏季五款去油粉餅 。（圖／記者曾怡嘉攝）

東森自然美 輕透無瑕防曬兩用粉餅SPF11，1,380元。

粉質柔細貼膚，一抹即有中度以上遮瑕力，能自然填補毛孔與遮蓋瑕疵，近看卻完全無粉感。

▲▼油肌剋星！夏季五款去油粉餅 。（圖／記者曾怡嘉攝）

MAYBELLINE 無敵特霧超持久粉餅，420元。

擁有最高等級高遮瑕粉體，可以乾濕兩用，質地輕薄不厚重。內附有補妝鏡，外出使用相當便利。

▲▼油肌剋星！夏季五款去油粉餅 。（圖／記者曾怡嘉攝）

LOREAL PARIS 隱形無痕恆霧蜜粉餅，420元。

能吸附油光卻不帶走臉上水分，就算整天長時間在外也不怕油光來攪局，肌膚如剛上保濕品一般，水嫩透氣又輕薄。

▲▼油肌剋星！夏季五款去油粉餅 。（圖／記者曾怡嘉攝）

Za 粧自然無瑕粉餅-撞色限定組，330元。

兼具輕透貼膚、補粧不厚粉與保濕水潤等多重優點，完妝後散發霧面奶油肌光澤的細緻肌膚。

▲▼油肌剋星！夏季五款去油粉餅 。（圖／記者曾怡嘉攝）

Sisley 植物絲緞光蜜粉餅，2,800元。

細緻粉末有如凝膠般和肌膚緊密結合，極致絲緞質地、極致光感且令人幾乎察覺不到的妝效，打造自然且霧面光感的視覺效果。

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關鍵字：

粉餅, 脫妝, 持妝, 出油, 夏季
fashion.net

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