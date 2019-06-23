fb ig video ETtoday search mobile

Tag酒鬼們！日本推出「不醉梅酒」喝完還能消除疲勞

> >

編輯／Ann 圖／翻攝自IG@choya_official

千杯不醉應該是不少人的夢想，日本知名品牌CHOYA（蝶矢梅酒），就研發出一款無酒精成分的梅酒，讓你在暢飲的同時，也能清醒的開車回家，除此之外，甚至標榜能夠「消除運動疲勞」，受到大批酒鬼歡迎，飲酒無罪，快點買起來！

▲梅酒。（圖／翻攝自IG@choya_official）

CHOYA（蝶矢梅酒）生產的全部商品100%使用日本國內的青梅，梅香濃郁擁有不少死忠粉絲。先前曾經推出過一款無酒精成分的梅酒，選用「完熟的南高梅」，製作成梅酒風味蘇打，喝下去卻好像一般梅酒一樣，不過絲毫沒有酒精，就算暢飲也不會有醉意，還能輕鬆開車回家。

▲梅酒。（圖／翻攝自IG@choya_official）

▲梅酒。（圖／翻攝自IG@choya_official）

近日為迎接2020年的東京奧運，更是針對運動人員推出了第二代產品「機能性不醉梅酒（機能性酔わないウメッシュ）」，除了喝不醉的特性，竟然能夠消除運動疲勞。原因就在於其中含有2700mg 檸檬酸，有減輕體內疲勞的功效，提供您在運動之後飲用。除此之外，不添加人工代糖、香料，讓梅酒保留原本的香氣和濃郁口感，同時抑制甜味，絕對讓你一口接一口。

▲梅酒。（圖／翻攝自IG@choya_official）

目前產品已經在日本各大超市販售，正好去旅遊的民眾別錯過了，盡情享受隨時隨地暢飲，卻不會喝醉的快感吧！

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

梅酒, 酒精, 運動, 疲勞, 蝶矢, CHOYA, 日本, 品牌
fashion.net

熱門文章

巴黎男裝周／周湯豪＆比莉拉孔劉玩自拍　坐等LV帥氣男花神降臨

徐若瑄人生第一只勞力士入手　撞錶林俊傑都願意

巴黎男裝周／VALENTINO攜手插畫大師　迷幻配色遨遊奇幻烏托邦

亮･珠寶／連結兩顆心　Chaumet高招設計甜蜜蜜

迪士尼聯名美妝萌度破表！雪寶防曬、愛麗絲刷睫毛

侯佩岑套Max Mara斜肩衣露鎖骨　微性感樂收讚美

HOT・Stuff／FILA「星紗老爹鞋」超夢幻　全台限量100雙

挑戰不化妝30秒出門！精選7款美肌素顏霜

張智霖暖男不做肉麻事　婚姻路努力付出「明天會更好」

3000元以下探索新北歐料理　108餐廳的「Noma流」學生也吃得起

ET Fashion

推薦閱讀

迪士尼首座「漫威樂園」2020年開幕　先衝鋼鐵人、蜘蛛人主題設施玩一波

奧斯塔羅12星座一周運勢0624-0630　射手脫單成功、天秤小心錢包吃土

史上最偉大懶人發明！南韓爆紅「切西瓜神器」2秒取出自動變塊狀

內衣外露也可以很性感！七大設計款讓你穿得時髦　大方展現自信美 《我只喜歡你》馬栗好纖細　減肥三餐、美腿運動大公開 南韓髮型師拯救扁塌髮4秘訣　只需扁梳與夾子，手殘必學 休假追劇、放空都NG！專家：成功人士休假會做這5件事 韓妞瘋搶「小小兵整髮系列」！香蕉離子夾、大眼吹風機有夠萌 Tag酒鬼們！日本推出「不醉梅酒」喝完還能消除疲勞 5款年輕女孩適用的眼周保養品！網友狂推「平價版」大眼精粹

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面