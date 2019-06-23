Tag酒鬼們！日本推出「不醉梅酒」喝完還能消除疲勞

編輯／Ann 圖／翻攝自IG@choya_official

千杯不醉應該是不少人的夢想，日本知名品牌CHOYA（蝶矢梅酒），就研發出一款無酒精成分的梅酒，讓你在暢飲的同時，也能清醒的開車回家，除此之外，甚至標榜能夠「消除運動疲勞」，受到大批酒鬼歡迎，飲酒無罪，快點買起來！

CHOYA（蝶矢梅酒）生產的全部商品100%使用日本國內的青梅，梅香濃郁擁有不少死忠粉絲。先前曾經推出過一款無酒精成分的梅酒，選用「完熟的南高梅」，製作成梅酒風味蘇打，喝下去卻好像一般梅酒一樣，不過絲毫沒有酒精，就算暢飲也不會有醉意，還能輕鬆開車回家。

近日為迎接2020年的東京奧運，更是針對運動人員推出了第二代產品「機能性不醉梅酒（機能性酔わないウメッシュ）」，除了喝不醉的特性，竟然能夠消除運動疲勞。原因就在於其中含有2700mg 檸檬酸，有減輕體內疲勞的功效，提供您在運動之後飲用。除此之外，不添加人工代糖、香料，讓梅酒保留原本的香氣和濃郁口感，同時抑制甜味，絕對讓你一口接一口。

目前產品已經在日本各大超市販售，正好去旅遊的民眾別錯過了，盡情享受隨時隨地暢飲，卻不會喝醉的快感吧！

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

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