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不但修小臉、更有女人味！夏日必學短髮波浪捲的5個小技巧

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「波浪之美就在於它們可為正式造型提供另一個溫柔而迷人的選項」身為明星髮型師喬治•諾斯伍德（George Northwood）分享，他是艾莉西亞·薇坎德（Alicia Vikander）和艾里珊‧鍾（Alexa Chung）的髮型師，也是梅根·馬克爾（Meghan Markle）晚場婚禮招待會上高髻髮型背後的操刀手。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

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先看看短髮波浪捲有多迷人！

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法國女生喜歡這樣隨性自然捲度

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韓國女星比較偏內捲、C字捲

「既能夠修飾臉型，還可以增添年輕活力氣息。無論妳是直長髮或自然捲，有幾種波浪捲髮型創意可供參考。」

1. 最佳波浪捲效果髮長建議

「在取得自然波浪捲效果上唯一的原則，就是髮長得夠電捲棒繞上兩圈」諾斯伍德（Northwood）説。「這跟適合超短髮的手指波浪捲（finger waves）不同，及肩鮑伯或更長髮型較利於創造波浪捲完美效果。」

2. 配合天然髮型輕鬆營造波浪效果

諾斯伍德（Northwood）建議，配合個人天生髮質，可獲得最佳效果。「比如説，直髮應搭配一點豐盈或質地噴霧簡單抓揉吹乾，這樣捲度才維持的久。」如果妳的髮質豐厚而有捲度，在施加波浪捲之前，要先經過柔順處理。「在吹髮過程中加上優質順髮造型品，有助於改善髮絲毛躁、亂翹問題。」

3. 最佳波浪捲剪法

「波浪捲非常靈動，極具自然活力與動感，」諾斯伍德（Northwood）告訴我們。「任何剪髮都要配合這些特質來操刀。朝著柔和線條造型進行修剪，少些硬性結構，可以提升自然波浪捲度，營造輕鬆自如的隨性感。」

4. 長瀏海更適合做出波浪捲

「稍長或過長瀏海最適合做出波浪捲造型，因為它自然垂落能修飾臉型的柔和波浪線條。」諾斯伍德（Northwood） 説。「如果妳正在考慮將波浪捲成為新嘗試的造型選項，只要留長並柔化妳的瀏海，就能為波浪捲製造最優搭擋。」變化造型還可將瀏海撥到耳後，或是旁分到寬版鍛面髮帶下。

5. 創造波浪捲三大關鍵

「洗髮後再做造型可以容易做出漂亮的捲度—尤其想呈現俐落而滑順的波浪感。」

「除了利用簡單吹整，最好可先用豐盈噴霧以預備好最佳質感打底，別忘了最後再輕輕噴上定型液維持波浪捲度。」

「為獲得最佳電捲棒波浪效果，將頭髮沿著卷棒纏繞，不包括髮尾和髮根，」諾斯伍德（Northwood） 説。

「一旦離開熱源，待涼將頭髮拉直。這會製造出輕盈空氣感波浪，有別於過時的小捲樣貌。」

※文字：Ellen Burney | 編輯：小龍 | 來源：IG |
（完整文章請看VOGUE.com

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韓國星級髮型師告訴你，2019不論短髮、長髮都要女神級空氣捲+慵懶髮絲！

圓臉最忌短瀏海、長臉適合WOB捲度...6大臉型的DO&DONT髮型重點一次整理給妳！

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

髮型, 造型, 短髮, 波浪, 捲髮, 修飾, VogueTaiwan
fashion.net

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