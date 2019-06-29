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世界上最美短髮長度就是「耳下三公分至下巴」！女星夏季清爽鮑伯頭10選

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那麼多短髮，到底哪種短髮最經典？幾乎所有中外女明星將長髮剪短時，首選的樣式就是經典的加長版鮑伯頭，長度就是耳下三公分至下巴長度這個世界上最美的短髮長度。

VOGUE盤點2019年10位夏季全球最美的清爽美麗鮑伯頭，讓你的短髮時髦又清純。

▲短髮 。（圖／VOGUE提供）

會有比「鮑伯頭」或者就用我們比較熟悉的形容詞：「學生頭」，更具指標性的短髮髮型嗎？從電影、時尚到娛樂圈，這種耳下三公分至下巴長度的短髮總是不退流行。

自從1963 年美髮教父維達沙宣（Vidal Sassoon）為關南施（Nancy Kwan）剪的幾何式鮑伯頭；以及賈桂琳甘迺迪 （Jacqueline Kennedy）留著永恆經典的髮型，總是一絲不苟地收齊在糖果色藥盒帽底下。這個短髮，就是最美。

近幾個月來，好萊塢女明星又在紅毯上呈現一波回歸趨勢。2019 奧斯卡典禮上，莎莉賽隆（Charlize Theron）、艾蜜莉克拉克（Emilia Clarke）及伊莉娜沙伊克（Irina Shayk）皆頂著新剪的深色鮑伯頭出席。另外Met Gala 的《敢曝：時尚筆記Camp：Notes on Fashion》主題引出了更大膽的鮑伯變體，包含露西波頓（Lucy Boynton）的灰藍參差髮型（和她的 Prada 羽毛禮服互為搭配）以及酷娃恰莉（Charli XCX）的精確髮尾與末端一層紫紅色。

此造型還會持續流行的證據？哈潑貝克漢（Harper Beckham）她在出席媽媽的 AW19 倫敦時裝週發表時，頂著一頭長瀏海鮑伯頭，並引發媒體瘋傳。VOGUE盤點2019年夏季全球最美的清爽美麗鮑伯頭，讓你的短髮時髦又清純。

歐美性感派

1.莎莉賽隆（Charliza Theron）

在2019年 Vanity Fair Oscar Party上，以標準的耳下三公分齊短髮走上紅毯，大旁分加上深棕色的髮色，看起來還是依舊性感撩人。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

2.杜娃黎波（Dua Lipa）

在2019年英國倫敦的BRIT頒獎典禮，梳得乾淨平順的黑色短髮，並將頭髮全部塞耳後，散發出性感，卻又帶有中性的個性感。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

3.Irina Shayk（伊莉娜沙伊克）

俄羅斯名模Irina Shayk，擁有好臉蛋與好身材，情史豐富愛的轟烈，也在2019年加州第91屆 Annual Acadwmy 頒獎典禮秀出平順的短髮。她把頭髮抹上順髮油，乖巧直順。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

4.Saoirse Ronan（瑟夏羅南）

一向維持及肩和短髮造型的她，在2018年出席90屆Annual Academy Awards頒獎典禮，以中分的直短髮搭配禮服，淡淡粉嫩妝感，看起來好青春洋溢。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

亞洲清純派

5.廣瀨鈴

日本女演員與模特兒，有一種空氣蓬鬆感的短髮，幾乎長到刺眼的瀏海，飄散的很隨興。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

6.本田翼

日劇女星本田翼，喜歡電玩和漫畫，以幾乎都留短髮，但卻可以很多變。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

7.高俊熙

高俊熙應該就是全韓星短髮最美的女孩，不論是削短的男孩頭，還是清湯掛麵的學生頭，都相當好看，這陣子她將耳下三公分的Bob頭，留出史上最美的新高度。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

8.宋慧喬

已經晉升為歐妮的宋慧喬，仍然是韓國女星短髮代表，她的短髮總是顯得優雅，又不時散發年輕的學生特質。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

9.周冬雨

中國演員周冬雨的精靈美感，讓她的髮型似乎不受限，留什麼短髮都好看。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

10.張嘉倪

中國演員張嘉倪，是個標準的美人胚子，現在常在小紅書裡分享自己的美妝保養，剪了短髮的她，自稱倪哥。漂亮的臉蛋讓這個耳下三公分短髮，散發出英帥美。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

總覽經典短髮Bob照

最初是由 20 年代好萊塢默片巨星們帶起風潮，俐落鮑伯頭隨即成為摩登解放思潮的代名詞。約瑟芬貝克（Josephine Baker）超短又服貼的伊頓（Eton） 頭， 克拉拉鮑 Clara Bow 的捲髮光環，以及路易絲布魯克斯（Louise Brooks）長度僅到耳下的 「shingle bob」引領後世無數次的效仿追捧。

包括《隨心所欲 Vivre Sa Vie》的安娜卡里娜（Anna Karina）、《酒店 Cabaret》中的麗莎明妮莉（Liza Minnelli）、以及《艾蜜莉的異想世界 Amélie》之奧黛莉朵杜（Audrey Tautou）。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲英國模特兒Twiggy與美國演員歌手Barbra Streisand

快轉到 60 年代，俐落的鮑伯造型已成為瑪莉官（Mary Quant）及吉恩繆爾（Jean Muir）等設計師的招牌，接著黛比哈利（Debbie Harry）蓬鬆不羈的風格又定義了 70 及 80 年代。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲加拿大模特兒Linda Evangelista

時至今日，從蕾哈娜（Rihanna）到碧昂絲（Beyoncé）等所有名人巨星都嘗試過這種戲劇化的造型，但很少人像維多莉亞貝克漢（Victoria Beckham）一樣引發熱議。她在 2006 年剪了一個有稜有角、層次分明的全新型態鮑伯頭，這顆 Pob（高貴辣妹鮑伯 Posh Spice bob）帶起一波流行文化熱潮。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲女明星 Claire Danes與女演員Natalie Portman

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲超模 Karlie Kloss與好萊塢明星Kristen Stewart

※文字： Radhika Seth&Hal Sear | 編輯：Yvonne Wang | 圖片：Getty Images,Courtesy,各明星IG |
（完整文章請看VOGUE.com

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更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

髮型, 造型, 短髮, 耳下短髮, 莎莉賽隆, 廣瀨鈴, 高俊熙, VogueTaiwan
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