英國女王93歲生日，路易斯小王子初體驗超活潑、喬治哥哥已厭世

英國女王一年慶生兩次？很多人可能對於英國女王慶生兩次的習俗感到訝異，其實這要追朔至2百多年前喬治二世的年代，也與英國的天氣息息相關。

喬治二世生於 1748 年 11 月，11 月的英國已入冬季，陰冷又潮濕，並非適合舉辦慶生遊行的好時節，於是他決定將生日改至風光明媚的六月，並結合皇家閱兵典禮，作為「官方生日」，喜上加喜，也省去不少人力和花費，這項傳統也因此延續至今。







此外，由於英國是君主立憲制國家，所以國慶日一般也以現任君主的生日為準，每年到了這天舉國都會盛大慶祝。這個「官方生日」每年時間都不一樣，原則上都是在 6 月的第二個星期六，今年則是落在2019年6月8日。

不過，除了慶祝女王生日，威廉王子和凱特王妃家的3名小王子和小公主，喬治（Prince George）、夏綠蒂（Prince Charlotte）和路易斯（Prince Louis）的亮相，是英國媒體高度關注的重要焦點。這是路易斯小王子的初體驗閱兵典禮，他興奮的可愛神情，成為全場最萌可愛的關注焦點。反而是哥哥喬治王子已經參加過太多次，超厭世的經典表情再度被捕捉，依舊超可愛。







神隱多時的梅根Meghan Markle也在哈利王子陪伴下，以一身深藍色套裝亮相，並和凱特王妃與康沃爾公爵夫人卡蜜拉共乘一輛馬車前往白金漢宮，頓時也成為鎂光燈的焦點人物。





※編輯：Travis Travie | 來源：CNI |

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