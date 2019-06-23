奧斯塔羅12星座一周運勢0624-0630　射手脫單成功、天秤小心錢包吃土

20190624-0630奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：射手座事業運最旺！學／事業有成功的可能性，而長久努力的業務或工作內容，都可望在下周達成，並且下周在面對學／事業時，精神與感覺也相當充裕。

TOP2：雙魚座愛情運最旺！雙方對於感情的共識度提高，也都願意為這段感情付出自己，而雙方的想法與觀念也都互相認同，另外，不管單身或有伴的朋友，下周周末可以安排簡單的小旅行，因為這將會有意想不到的事情發生喔！

TOP3：水瓶座金錢運最旺！正偏財運都還算不錯，事業上有機會獲得許多回報，這對業務性質的朋友來說，也會是個不錯的消息喔！

本周需注意星座

1.天蠍座事業運需要留意：面對學／事業，顯得太過自信或努力不足，讓自己工作時努力的心，漸漸停滯下來，另外，下周也要多留意與同事間的相處，會有失和與爭執的可能。

2.牡羊座愛情運需要留意：下周兩人的爭執狀況將更加明顯，將會為了一些小事情出現爭吵，所以要多避免和另一半起爭執，因為下周的爭執都將容易往心裡面去，並不會隨著時間淡忘，所以面臨情緒或爭執時，多想一下或主動退讓會比較好喔！

3.天秤座金錢運需要留意：下周錢財花費較大，不必要的開銷會造成經濟壓力，要多注意開源節流，避免一時的花費使自己經濟壓力吃緊。

牡羊座

開運顏色：藍色

幸運數字： 50

整體運勢★★

解析：下周牡羊朋友，無來由的念舊起來，並且過往的事情也時常浮現，有那麼點守舊的狀況發生，另外，因為這狀況也讓自己停留過去，不願意踏出新的一步，使得自己顯得孤獨許多，所以下周要多避免想到過去的事情，以免影響到目前的生活。

愛情運勢★★

解析：下周兩人的爭執狀況將更加明顯，將會為了一些小事情出現爭吵，所以要多避免和另一半起爭執，因為下周的爭執都將容易往心裡面去，並不會隨著時間淡忘，所以面臨情緒或爭執時，多想一下或主動退讓會比較好喔！

事業（學業）運勢★★★

解析：下周學／事業方面，對於目前的公司或學業感到十分的灰心，甚至會有偷懶的狀況出現，而這樣的狀況連帶影響上司或同事對你的評論，所以下周在工作上要多加把勁，就算面臨問題時，也要適時的向外求援喔！

金錢運勢★

解析：正偏財運都不是非常理想，甚至會有小破財的機會，所以下周要避免多餘的開銷，並且多遵守交通規則，以免讓國庫多筆入帳。

金牛座

開運顏色：紫色

幸運數字：17

整體運勢★★★★★

解析：強烈穩定的感覺，將充滿下周金牛朋友的生活中，而外在的活潑與熱情都在下周轉入內心層面，不難發現下周的生活當中，你對周遭都感到十分的滿意，有穩定下來的感覺，而且也讓自己有更多的安全感，會是個安逸的周期，要好好把握喔！

愛情運勢★★★★

解析：穩定的情感發展，讓雙方對於目前的感情都安心許多，另外，下周非常適合提出承諾，奧斯建議可以提出些許承諾，便能加強雙方的感情喔！

事業（學業）運勢★★★★★

解析：在學／事業方面，依舊繼續努力的發展，而下周也是學／事業正向發展的一周，這一切都將朝向穩定與成長前進，而這樣的狀況，也會讓自己更加努力於學／事業裡喔！

金錢運勢★★★★★

解析：正偏財運都算不錯的一周，若長久以來有投資想法的朋友，下周或許可以考慮投資，其中，本業上的努力也可望為你帶進些錢財喔！

雙子座

開運顏色：綠色

幸運數字： 62

整體運勢★★★★

解析：雙子座的朋友，下周強而有力的行動，將充斥在你的生活當中，而這樣的高度行動力也將渲染周遭朋友，各位朋友如果有想做的事情尚未開始的話，下周一定要多加把握，因為下周付出行動時的熱情，將會延續很久喔！

愛情運勢★★★★

解析：在愛情運勢方面，下周兩人的感情將進入更深的層次，對於彼此的認同感也會更高，並且這樣的原因有一部分來自肉體關係，即便如此，雙方對於感情還是會非常的努力，所以要好好把握下個禮拜。

事業（學業）運勢★★★★★

解析：學／事業方面，對於目前的工作環境，有高度的認同感，面對目前的工作也願意花費心思去做，並且樂於接受工作上的挑戰，因此下周會是個行動力滿點的一周喔！

金錢運勢★★★★

解析：下周偏財運相當良好，在投資或是理財方面，剛毅果斷點或許能為你進點小財喔！

巨蟹座

開運顏色：白色

幸運數字：15

整體運勢★★★

解析：下周巨蟹朋友的煩惱增添許多，而且都不是容易解決的問題，這樣的狀況也讓自己下周顯得煩躁，而情緒起伏勢必存在，建議下周在面對這些惱人的狀況時，適時的換個念頭或許能學到不少的經驗，另外，由於下周的狀況都容易影響日後的事物，所以能解決的要盡量喔！

愛情運勢★★★★

解析：過往遇到的狀況或經驗在下周又重新浮現，導致面對另一半時多了不耐煩，不過，下周雙方都有意願解決出現的問題，所以算是個還不錯的感情周期。

事業（學業）運勢★★★★

解析：學／事業方面，過往不想處理的事情或問題，將在下周花點心思解決，而工作上也有貴人的出現，能夠讓你好好學習，千萬要把握！

金錢運勢★★★

解析：正偏財運都還不錯，但都屬守不住的財富，要是想守住錢財的話，下周要注意一些不必要的開銷。

獅子座

開運顏色：橘色

幸運數字： 47

整體運勢★★★

解析：下周獅子朋友則變得計較，甚至開始有競爭的狀況出現，雖然這樣有助於鞭策自己，但下周的競爭則顯得較惡性些，將容易過度投入，導致成功的機會越來越渺茫，所以下周要避免過度的競爭，並適時調整自己的心態，才會比較好。

愛情運勢★★★

解析：雙方的價值觀在下周出現了出入，或許是事情發生突然，所以雙方有了碰撞，間接凸顯彼此價值觀的落差，雖然不會影響到兩人的感情，但是要多加注意囉！

事業（學業）運勢★★★

解析：下周的學／事業運勢上，自我意識的升高，讓自己在職場上容易和同事起口角，另外，下周工作業務也將繁忙許多，所以下周一定要多注意自己的身心狀況。

金錢運勢★★★

解析：偏財運勢好過正財運，有機會透過投資或賭博獲利，但是來得快去也快，還是要著重於如何守財會比較好。

處女座

開運顏色：天空藍

幸運數字：43

整體運勢★★★

解析：下周處女朋友的情緒起伏突然大了起來，而且不容易聽進朋友或同事的意見，因此將容易和周遭的人起爭執，雖然這樣的爭吵不會持續太久，但下周還是要控制一下自己的情緒，才能避免影響他人喔！

愛情運勢★★★

解析：下周情感世界裡的情緒化，會更加明顯且容易影響到另一半，並且也無法聽進另一半的想法，而這樣的狀況也容易起口角衝突，所以奧斯還是建議要多加注意囉！

事業（學業）運勢★★★

解析：學／事業方面，下周將會自己找出一條舒適的道路，除了讓自己在目前的學／事業上適應更好之外，也能避免同事之間的惡性爭執，另外，下周需注意工作上的小人，因大多是同事之間的八卦言語，需多加注意了。

金錢運勢★★★

解析：下周偏財運較佳，或許在投資方面能進點小財，但下周要懂得見好就收，因為這樣的偏財進得快也走得快，要是進了財要好好守住喔！

天秤座

開運顏色：黃色

幸運數字：38

整體運勢★★

解析：下周天秤朋友的分析能力稍嫌不足，容易接受超出自己能力的事情，反而讓自己感到壓力，另外，依目前舊有的事情來說，也存在著無法有效控制的隱憂，因此下周要先將自己份內的工作做好，再去接受其他的事務請求，不然到最後連自己分內的工作也搞砸的話，可就本末倒置了

愛情運勢★★

解析：在感情運勢方面，下周和另一半的溝通出現了問題，也無法接受另一半誠意十足的溝通，原因來自下周的情緒起伏較大，比較沒辦法靜下心傾聽，另外，感情不忠誠的朋友，下周可能會被發現喔！

事業（學業）運勢★★★

解析：在學／事業方面，無法有效掌握自己份內的工作，或是接到超出自己能力的事物，而這些狀況都讓自己下周在事業方面顯得疲憊，需要多加注意身體狀況喔！

金錢運勢★★★

解析：下周錢財花費較大，不必要的開銷會造成經濟壓力，要多注意開源節流，避免一時的花費使自己經濟壓力吃緊。

天蠍座

開運顏色：橄欖綠

幸運數字： 84

整體運勢★★★★

解析：對於現況感到不太滿意，並積極的想突破現況，會是個上進的一周，而天蠍朋友下周的自負將大上許多，與他人相處或討論事情時，記得要收起自負，另外，下周有三分鐘熱度的狀況，奧斯提醒要多注意了。

愛情運勢★★★

解析：感情方面的爭吵狀況依舊存在，但對於目前情感的心開始轉向外頭，也許是因為競爭者的出現讓心不安穩，所以下周建議要多留意愛情世界中的自己，可別因為孤單向外尋求安慰喔！

事業（學業）運勢★★

解析：面對學／事業，顯得太過自信或努力不足，讓自己工作時努力的心，漸漸停滯下來，另外，下周也要多留意與同事之間的相處，會有失和與爭執的可能。

金錢運勢★★

解析：正偏財運皆不佳，若是朋友、周遭人士介紹投資訊息或金錢消息，建議多加考慮會比較好。

射手座

開運顏色：銀色

幸運數字：76

整體運勢★★★★★

解析：下周射手座的朋友，內、外在將調整得相當良好，對於目前的環境也感到滿足，另外，也有接近成功的可能性，所以長久以來努力的事情，或許下周就能看到成功的希望，奧斯提醒，下周將是知足滿意的一周，要好好把握！

愛情運勢★★★★★

解析：雙方互動良好，對於目前的感情也相當的滿足，而下周的感情生活也非常美滿。單身的朋友下周將有桃花的出現，要多多留意了。

事業（學業）運勢★★★★

解析：學／事業有成功的可能性，而長久努力的業務或工作內容，都可望在下周達成，並且下周在面對學／事業時，精神與感覺也相當充裕。

金錢運勢★★★

解析：財運穩定發展，但要注意過分慷慨的狀況出現，可別打腫臉充胖子。

魔羯座

開運顏色：灰色

幸運數字： 82

整體運勢★★★

解析：下周魔羯的朋友，面對人、事、物的熱情會消退許多，並且感到些許的孤寂，因此下周問題的產生，也讓自己感到無力許多，所以下周要多著重自己的內心，或是找回當初的熱情，才可能有效改善下周的狀況。

愛情運勢★★★

解析：下周雙方的情感面臨問題，原因來自某一方對目前的感情付出太多，卻忽略了對方是否能夠接受，因此造成了些許的壓力，奧斯建議在做貼心舉動時，還是要看對方是否需要會比較好喔！

事業（學業）運勢★★

解析：在下周學／事業運勢方面，建議要花點心思了解自己的能力到哪，避免做些無謂的動作，以免讓自己跟周遭的人事差了一大截，要多加注意喔！

金錢運勢★★

解析：下周偏財運不佳，建議有打算投資的朋友，適時的考慮可以，但考慮太久有時會錯失機會，所以時機差不多就可以入場投資了。

水瓶座

開運顏色：褐色

幸運數字： 66

整體運勢★★★★★

解析：下周水瓶朋友的企圖心增加不少，連帶提升自己對於事情的積極度增加，並對於目前的現況也感到滿足，並且積極的自我成長，將會是行動力相當高的一周，建議要好好把握下禮拜，另外，一直以來想做卻沒行動的事情，也可以安排在下周進行，將會有頗大的熱情讓你延續下去喔！

愛情運勢★★★★

解析：一直以來的狀況讓你明白現況的不足，而下周彼此將願意經營新的承諾，並使用更高的熱情去規劃及相處，所以下周會是良好的一周，要好好把握了。

事業（學業）運勢★★★★

解析：下周學／事業的成功性提高許多，但對於目前的成果早已是預料中的事，因此各位將不會停下步伐，仍舊在目前的工作中繼續努力，另外，下周將有新的機會到來，一定要把握！

金錢運勢★★★★

解析：正偏財運都還算不錯，事業上也有機會獲得許多回報，這對業務性質的朋友來說，是個不錯的消息喔！

雙魚座

開運顏色：粉紅色

幸運數字：59

整體運勢★★★★

解析：下周對於成功的渴望增強許多，讓雙魚朋友下周行動力高且對現況感到滿足，而且手邊的事情也都在掌握之中，這些都讓自己下周安心許多，算是平穩發展的一周。

愛情運勢★★★★

解析：雙方對於感情的共識度提高，也都願意為這段感情付出自己，而雙方的想法與觀念也都互相認同，另外，不管單身或有伴的朋友，下周末可以安排簡單的小旅行，因為這將會有意想不到的事情發生喔！

事業（學業）運勢★★★★

解析：學／事業方面，下周渴望新目標的出現，好讓你能夠有向前衝刺的機會，因此下周在工作上要適時的休息，可別讓自己累過頭了。

金錢運勢★★

解析：要小心有散財的可能性，所以下周凡事都要保守一點，並且要努力看緊自己的荷包，千萬不要有任何貪小便宜的念頭喔！

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