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日雜爆紅的百合花油登台！「5招」讓你立刻白起來

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▲▼美容油五招讓肌膚亮起來。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲夏日正是美白防曬的季節。（圖／翻攝自IG/vivi_mag_official

記者曾怡嘉 / 綜合報導

詢問度破表的Melvita百合花油，終於來台！雖然百分百的單方美容油，但質地卻潤而不膩，油狀卻意外的好吸收，尤其在冷氣房中更是堪用。別再抱怨美白總是無感，今年夏季就用油讓肌膚亮起來。

▲▼美容油五招讓肌膚亮起來。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲Melvita 百合花油，50ml，1,580元。

1.快速達到肌膚油水平衡

滲透超快的單一植物油配方，是精準有效reset肌膚油水平衡的良品。最舒潤的肌膚感受，建議可搭配美容液，油與液以「1:3」或「1:2」的比例先在掌心混合，再均勻使用於臉上，即使是T字部位或偏油肌都毫無負擔。　

2.加強型「三明治保養法」

日曬後、或感覺肌膚特別乾荒暗沉時，可先以適量百合花油按摩全臉，再薄擦一層乳霜，最後以化妝棉浸濕妳最喜歡的Melvita任一款花水，掰成數片敷於全臉約5分鐘。鎮靜舒緩同時密集修復，回復肌膚健康的潤澤水準，同時預防斑點生成。

3.孕婦的天然「美白精華」　

懷孕時因為荷爾蒙變化而產生的孕斑，一般美白精華恐有刺激的危險性，建議可把成分精簡單純、不含酸類的百合花油當成美白精華使用，它雖然是油質卻滲透迅速，肌表毫無黏膩感。

4.身體各個部位的色差保養

手背上的斑點、肩頸或腳背腿部的膚色不均，也可在身體乳之前，先使用百合花油按摩，再接著使用平日常用的身體乳。除了可以改善身體各部位惱人的膚色不均，也能讓肌膚散發誘人光澤。　

5.完妝後兩頰的光澤加強

完成底妝後，可把百合油滴2-3滴在掌心，兩掌重複按壓數回後，再直接用手掌像蓋印章般「按壓」在兩頰上，就會有剛剛好的光澤，像運動後光透的感覺；同時也能確保肌膚水分更不容易因為冷房流失。

▲▼美容油五招讓肌膚亮起來。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲ALBION 活潤透白高滲透美白粉 ，18g ，1,650元。

晚安粉讓肌膚潔淨清爽

或許有人還是會擔心，睡前抹美容油真的不會黏答答嗎？若你真的很在意臉部清爽感，不妨試試ALBION推出的晚安粉，也就是晚上用的美白蜜粉，當作晚上護膚的最後一個步驟，不僅能被肌膚隔絕濕氣，讓肌膚清爽又能美白肌膚。

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關鍵字：

百合花油, MELVITA, ALBION, 美白, 夏季
fashion.net

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