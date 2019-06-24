結束20年的光輝歲月！日本HEAD PORTER正式宣佈7／29停止品牌運作

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擁有日本國民品牌稱號的HEAD PORTER，不僅是高品質包款的代表之一，更參與了日本「裏原宿」文化的興盛時期，不過，HEAD PORTER卻在去年11月無預警宣佈即將停業，也震驚了整個潮流圈，畢竟，這20年以來的光輝歲月，有不少人參與其中。最近，HEAD PORTER便表示2019年春夏系列結束後，就會停止品牌的運作，並於9月以全新名稱重新開始。

▲HEAD PORTER將於2019年春夏系列後結束營運。（圖／翻攝自IG@headportertokyo）

創立於1998年的HEAD PORTER，是由吉田吉藏與潮流教父藤原浩共同主導的品牌，其經典的吉田包系列，更是造成了搶購瘋潮，在當時的潮流圈中幾乎人手一個，其中，這一切都要歸功於藤原浩，因為他所監製的包款中，都有著特殊性與精神存在，所以HEAD PORTER也在「裏原宿」文化佔有崇高的地位。

▲左邊為藤原浩，他所監製的包款都有其特殊性。（圖／翻攝自IG@fujiwarahiroshi）

▲經典的吉田包系列。（圖／翻攝自HEAD PORTER）

隨著2019年春夏系列即將完結，HEAD PORTER目前已經於官方的社群帳號公佈日程，並預計將會在7／29正式停止品牌的運作，不過，HEAD PORTER將在9月以不同的名稱和大家見面，想趁結束前購買的朋友，可以趕緊安排日本旅遊囉！

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